«Чувак, у мене є дракон»: Метт Сміт (Деймон Таргарієн) каже, що «розмазав би» Джона Сноу у потенційній битві

Навряд Деймон Таргарієн і Джон Сноу колись зустрінуться, зважаючи на хронологію оповідань — однак, хто б став переможцем, якби відбулась реальна битва? Виконавець ролі Деймона в серіалі «Дім дракона» Метт Сміт вважає, що перевага була б саме на його боці.

«Хто переможе в сутичці між Джоном Сноу та Деймоном? Чувак, у мене є дракон», — пожартував Сміт у розмові з Джиммі Феллоном у Tonight Show. «Послухайте, я дуже поважаю Джона Сноу. Кіт Харінгтон — чудовий хлопець. Але не перекручуйте, я б його розмазав В оригіналі звучало: I would f*** those brothers up.».

Зважаючи на величезний розрив у хронології, ці суперники навряд колись зустрінуться (хіба, що Marvel зніме власний варіант), однак Деймону буде з ким помірятися силою у новому сезоні «Дому дракона», де Вестерос охопить війна, в якій за владу боротимуться «зелені» та «чорні» Таргарієни (прем’єра на Max — 16 червня).

Раніше автор «Гри престолів», Джордж Р. Р. Мартін заявляв, що другий сезон серіалу «‎Дім дракона» отримав «‎дуже темні» епізоди, які змусять нас плакати, а також анонсував одразу 8 шоу з всесвіту його фентезійних романів.

Цього року стартує розробка «Лицаря семи королівств» — серіалу, заснованого на новелах про Лицаря Дунка (Сер Дункан Високий — згодом Лорд-командувач Королівської гвардії) та його зброєносця Егга (згодом короля Ейгона V Таргарієна). Також HBO співпрацює зі сценаристом «Бетмена» Метсоном Томліном для створення серіалу про Ейгона «Завойовника» Таргарієна (події відбуватимуться приблизно за 130 років до більшості подій «Дому дракона», тобто майже за 300 років до подій оригінального серіалу «Гра престолів»). Щодо прямого сиквела «Гри престолів» про Джона Сноу, то його скасували через брак вихідного матеріалу.

Повну версію інтерв’ю з Меттом Смітом можна переглянути нижче: