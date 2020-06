Антивоенный симулятор выживания This War of Mine станет частью школьной программы Польши

Антивоенный симулятор выживания This War of Mine польской студии 11 bit studios планируется включить в школьную программу в 2021 учебном году, сообщает сайт «Радио Краков».

Инициатором этого выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, как раз сегодня, 18 июня он должен посетить офис разработчиков для обсуждения деталей программы. Игра станет частью школьной программы в 2021 учебном году. Она будет доступна в рамках внеклассных занятий во всех старших школах страны, но только для обучающихся старше 18 лет.

Одновременно было объявлено о специальной программе поддержки в сфере IT, которая освободит фирмы от налогового учета, деклараций и административных обязательств. На эту инициативу государство планирует выделить более четырех миллиардов злотых. По оценкам правительства, более 200 тысяч компаний с ограниченной ответственностью смогут воспользоваться этой программой.

Игра This War of Mine, симулятор выживания в осажденном городе, вышла в конце 2014 года на ПК. В июле проект портировали на iOS и Android, а позже на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch. Финальный DLC вышел только в конце прошлого года.

В основе игры осада Загреба в 90-х и жертвы среди гражданского населения. Игра была крайне тепло принята как представителями профильной прессы, так и самими геймерами — средний балл This War of Mine на сайте Metacritic составляет 83/100 при 8,3 балла User Score.

Сейчас 11 bit studios разрабатывает дополнение к Frostpunk, градостроительному симулятору с элементами social survival.

Источник: Radiokrakow.pl