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Антивоенный симулятор выживания This War of Mine станет частью школьной программы Польши

Антивоенный симулятор выживания This War of Mine станет частью школьной программы Польши

Антивоенный симулятор выживания This War of Mine станет частью школьной программы Польши


Антивоенный симулятор выживания This War of Mine польской студии 11 bit studios планируется включить в школьную программу в 2021 учебном году, сообщает сайт «Радио Краков».

Инициатором этого выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, как раз сегодня, 18 июня он должен посетить офис разработчиков для обсуждения деталей программы. Игра станет частью школьной программы в 2021 учебном году. Она будет доступна в рамках внеклассных занятий во всех старших школах страны, но только для обучающихся старше 18 лет.

Одновременно было объявлено о специальной программе поддержки в сфере IT, которая освободит фирмы от налогового учета, деклараций и административных обязательств. На эту инициативу государство планирует выделить более четырех миллиардов злотых. По оценкам правительства, более 200 тысяч компаний с ограниченной ответственностью смогут воспользоваться этой программой.

Игра This War of Mine, симулятор выживания в осажденном городе, вышла в конце 2014 года на ПК. В июле проект портировали на iOS и Android, а позже на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch. Финальный DLC вышел только в конце прошлого года.

В основе игры осада Загреба в 90-х и жертвы среди гражданского населения. Игра была крайне тепло принята как представителями профильной прессы, так и самими геймерами — средний балл This War of Mine на сайте Metacritic составляет 83/100 при 8,3 балла User Score.

С нашим обзором This War of Mine можно ознакомиться по ссылке ниже.

This War of Mine: сопутствующие потери

Сейчас 11 bit studios разрабатывает дополнение к Frostpunk, градостроительному симулятору с элементами social survival.

Источник: Radiokrakow.pl

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