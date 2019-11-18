Разработчики антивоенного симулятора выживания This War of Mine выпустили финальное дополнение к игре

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Пять лет назад, 14 ноября 2014 года, польская студия 11 Bit выпустила эмоциональный антивоенный симулятор выживания This War of Mine. Игра мгновенно прославилась благодаря неожиданному подходу: показать войну «с изнанки», глазами людей, пытающихся выжить в оккупации.

За прошедшие годы TWoM обзавелась целым рядом дополнений, и теперь разработчики объявили о выпуске финального DLC Final Cut, которое, как говорят сами игроделы, с их точки зрения делает игру завершенной.

В Final Cut включены новый персонаж, новый «классический» сценарий, а также новые квесты и события. Вдобавок дополнение переносит в основную игру все локации из трехсерийного DLC Stories.

Помимо этого, разработчики обновили графическую составляющую, переработав все классические уровни и добавив поддержку разрешения 4К и ультрашироких мониторов. Наконец, для поклонников былого приготовлена «ванильная» версия, в ней This War of Mine предстанет такой, какой она была в 2014 году, но без багов.

Разработчики пока не берутся прогнозировать, станут ли они в будущем добавлять в TWoM новый контент, но заверяют, что проект продолжит получать техническую поддержку.

Источник: DTF