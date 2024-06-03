Продажі квитків на «Фуріоза: Шалений Макс. Сага» впали на 60% у другий вікенд — глобальна каса фільму нині сягає $114 млн

При цьому «Фуріоза» все ще далекий від прибутковості, зважаючи на бюджет фільму у $160 млн.

У внутрішньому прокаті приквел «Шаленого Макса» поступився лідерством анімаційному фільму «Ґарфілд у кіно» та дитячій комедії «Уявні друзі» — у творіння Джорджа Міллера $49,6 млн заробітку лише у Північній Америці (падіння на 59% у порівнянні з дебютом, що є найгіршим показником серед усіх фільмів про «Шаленого Макса»).

Загальна каса фільму «Фуріоза», зібрана за два вікенди, наразі складає $114 млн — бюджет стрічки склав понад $160 млн без урахування маркетингових витрат, тож сумнівно, що вона досягне порогу беззбитковості. Зазначимо, що «Шалений Макс: Дорога гніву» 2015 року з Томом Гарді та Шарліз Терон в головних ролях, попри те, що став одним з хітових бойовиків, так само не відзначився касою. Стрічка дебютувала скромніше за приквел — із $45 млн та заробила загалом $380 млн по всьому світу. Цікаво, що «Дорога гніву» не потрапила навіть до 20 найкасовіших фільмів 2015 року, згідно з даними Variety.

«Фуріоза: Шалений Макс. Сага» — це п’ята частина франшизи про Макса Рокатанського, присвячена передісторії імператриці Фуріози у виконанні Ані Тейлор-Джой. Раніше режисер Джордж Міллер зазначав, що хотів «омолодити» Шарліз Терон для приквелу, однак вирішив не покладатися на технології й просто підшукати «когось молодшого» — натомість ШІ все ж таки використали, аби поєднати риси Тейлор-Джой і акторки, що грала ще більш юну версію Фуріози.

Окрім Тейлор-Джой, яка отримала всього 30 рядків у фільмі, до акторського складу «Фуріози» приєднався Кріс Гемсворт у ролі дещо «дегенеративного» антагоніста Дементуса, що сподобалося не всім критикам та глядачам. Втім, оцінки стрічка отримала доволі високі— на Rotten Tomatoes «Фуріоза» має 90% від критиків на основі 343 рецензій та 90% від глядачів.