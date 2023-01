Ритейлерів техніки в Україні атакував вірус SwiftSlicer — його пов’язують із хакерською групою Sandworm, яка працює на росію

Дослідники безпеки з ESET виявили новий вірус під назвою SwiftSlicer, який використовувався у недавніх атаках на цілі в Україні. SwiftSlicer орієнтований на критично важливі файли операційної системи Windows та бази даних Active Directory (AD). Вірус знищує ресурси операційної системи та виводить з ладу домени Windows.

Дослідники ідентифікували шкідливе програмне забезпечення SwiftSlicer під час кібератаки на українські технологічні магазини. Шкідлива програма була написана з використанням кросплатформної мови під назвою Golang, більш відомої як Go, і атакує групові політики Active Directory.

#BREAKING On January 25th #ESETResearch discovered a new cyberattack in 🇺🇦 Ukraine. Attackers deployed a new wiper we named #SwiftSlicer using Active Directory Group Policy. The #SwiftSlicer wiper is written in Go programing language. We attribute this attack to #Sandworm. 1/3 pic.twitter.com/pMij9lpU5J

— ESET Research (@ESETresearch) January 27, 2023