Штучний інтелект вже у лікарнях. Нова програма Microsoft на базі GPT-4 автоматично заповнює медичні картки пацієнтів

Дочірня компанія Microsoft Nuance Communications, що виробляє інструменти розпізнавання мови, анонсувала запуск нового застосунку Dragon Ambient eXperience (DAX) Express. Він працюватиме на базі штучного інтелекту і вестиме клінічні нотатки замість медичних працівників.

DAX Express візьме на себе більшу частину адміністративної роботи лікарів, автоматично створюючи чернетки медичної справи пацієнта. Технологія по суті записує розмову, яка потім структурується за допомогою нещодавно представленої мовної моделі OpenAI GPT-4.

«Наша кінцева мета — зменшити когнітивне навантаження та кількість часу, який лікарі фактично повинні витрачати на ці адміністративні завдання», — сказала Діана Ноле, виконавча віцепрезидентка відділу охорони здоров’я Nuance.

Microsoft придбала Nuance за $19 мільярдів у 2021 році. Компанія заробляє на тому, що продає інструменти для розпізнавання та транскрибування мовлення, які використовуються під час візитів до лікарів, дзвінків у службу підтримки та голосової пошти. Свого часу Nuance розробила технологію, яку згодом купила Apple для свого віртуального помічника Siri.

Ноле каже, що нова технологія буде ввімкнена через програму розпізнавання мовлення Dragon Medical One від Nuance, яку використовують понад 550 000 лікарів. Dragon Medical One — це хмарний помічник, яким лікарі керують голосом, що дозволяє їм орієнтуватися в клінічних системах і швидко отримувати доступ до інформації про пацієнтів. Клінічні нотатки, створені DAX Express, з’являться на робочому столі Dragon Medical One.

DAX Express також базується на оригінальному додатку DAX, який Nuance запустила у 2020 році. Він перетворював усні відповіді пацієнтів у клінічні нотатки та надсилав їх людині на перевірку, яка мала переконатися, що вони точні та якісні. Нотатки з’являлися в медичній карті протягом чотирьох годин після візиту клієнта. Оновлена програма з ШІ OpenAI створює клінічні нотатки за лічені секунди.

Конкретики щодо вартості програми поки немає — відомо, що вона залежатиме від кількості клієнтів та розміру конкретного медзакладу. Вже влітку DAX Express буде доступний у вигляді приватної демоверсії.

Інформація пацієнтів — особливо конфіденційна і регулюється HIPAA HIPAA або Health Insurance Portability and Accountability Act — акт про мобільність та підзвітність медичного страхування. та іншими законами. Аліса Тейлор, корпоративна віцепрезидентка групи Azure у Microsoft, каже, що DAX Express дотримується принципів відповідального штучного інтелекту Microsoft. Nuance має суворі угоди щодо даних зі своїми клієнтами, і дані повністю зашифровані та працюють у середовищах, сумісних із HIPAA.

Ноле додала, що лікарі можуть редагувати нотатки, створені DAX Express, і підписувати їх перед тим, як вони будуть внесені в електронну медичну картку пацієнта.

У грудні під час щорічної конференції Google в Індії була представлена ШІ-модель для Google Lens Google Lens — це багатоцільовий інструмент розпізнавання об’єктів на основі штучного інтелекту, який можна використовувати для визначення продуктів, видів рослин або тварин, а також перекладу., яка зможе розшифрувати нерозбірливий почерк, зокрема примітки та рецепти, написані лікарями. Користувачам потрібно сфотографувати рецепт, або завантажити його з бібліотеки медіа. Як тільки зображення буде оброблено, програма виявить і виділить ліки, згадані в рецепті.

Щоправда, подробиць про те, коли з’явиться нова функція, на конференції не розкрили, лише зазначили, що «багато доведеться зробити, перш ніж система буде готова до реального світу».

Джерело: CNBC