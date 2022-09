«Сімпсони» показали власну версію гри Dino з Google Chrome

Новий 34-й сезон «Сімпсонів» розпочався з «диванного жарту», присвяченого грі Dino з браузера Google Chrome. Серія починається з титульної сторінки та вступної теми, але це швидко змінюється.

З’являється сторінка попередження Chrome «Немає Інтернету» з рекомендаціями щодо виправлення проблеми. Однак перелічено лише два варіанти, з кодом помилки ERR_INTERNET_DISCONNECTED.

The opening sequence in the Season 34 premiere of @TheSimpsons is a nod to the #OfflineDino game in @googlechrome. Brilliant!😉🦖 cc/@louisgray pic.twitter.com/L9AqqhmJ6A

— Jason O’Grady ⚡️ (@JasonOGrady) September 26, 2022