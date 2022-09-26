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«Сімпсони» показали власну версію гри Dino з Google Chrome

«Сімпсони» показали власну версію гри Dino з Google Chrome

Новий 34-й сезон «Сімпсонів» розпочався з «диванного жарту», присвяченого грі Dino з браузера Google Chrome. Серія починається з титульної сторінки та вступної теми, але це швидко змінюється.

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З’являється сторінка попередження Chrome «Немає Інтернету» з рекомендаціями щодо виправлення проблеми. Однак перелічено лише два варіанти, з кодом помилки ERR_INTERNET_DISCONNECTED.

Як тільки натискається клавіша пробілу, ми бачимо піксельні версії Меггі, Лізи, Барта, Мардж та Гомера, що стрибають через пустельний ландшафт, щоб уникнути кактусів. У верхньому правому куті відображається рахунок. Під час гри чутно 8-бітну версію теми із заставки The Simpsons.

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Через кілька секунд з’являється диван, але залишається ще одна перешкода, яку потрібно перестрибнути. Всі, крім Гомера, роблять це, і з’являється напис “Game Over” з вигуком Гомера “D’OH!”


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