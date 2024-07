Скасовану гру «Непереможна Залізна людина» (The Invincible Iron Man) показали через 21 рік

Через 21 рік скасована гра «Непереможна Залізна людина» (The Invincible Iron Man), яка розроблялася у 2003 році, з’явилася в мережі завдяки одному з її колишніх розробників. Програміст на пенсії Кевін Едвардс, колишній співробітник GenePool Software, поділився скриншотами та відео гри.

The Invincible Iron Man – робочої назви гри, яка, як стверджує Едвардс, була «законсервована Activision», оскільки студію GenePool закрили. Розробка почалася після завершення роботи над X2: Wolverine’s Revenge, яка була випущена на PS2, Xbox, GameCube, Game Boy Advance, PC та Mac у 2003 році. На жаль, гра Iron Man так і не була завершена.

Here’s a game I worked on at Genepool Software after we finished “X-Men 2: Wolverine’s Revenge”. AFAIK this is the first time the game has been shown. “The Invincible Ironman” ( working title, 2003 ) was canned by Activision and our studio was shutdown. xemu is pretty impressive! pic.twitter.com/2CNpbI2Jyj

«Ми були приблизно п’ять-шість місяців у проєкті з абсолютно новим рушієм для ПК, Xbox і PS2», — каже Едвардс.

Але чому гру скасували? Розробник розповідає, що команді так і не вдалося почути точну причину, але зауважує: «Вдтермінування фільму було довгим, або, можливо, вони не вважали гру достатньо хорошою, і тому не хотіли фінансувати. Або, можливо, якийсь інший розробник був готовий отримати завдання».

Here’s a teaser video of “The Invincible Ironman” for the original XBox console from 2003 that I worked on at Genepool Software. I’m still getting my head around the controls again and will post some proper gameplay footage in the next couple of days. pic.twitter.com/84IL5igN2d

— Kevin Edwards ( Retro Videogame development ) (@KevEdwardsRetro) July 3, 2024