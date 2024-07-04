Скасовану гру «Непереможна Залізна людина» (The Invincible Iron Man) показали через 21 рік

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Через 21 рік скасована гра «Непереможна Залізна людина» (The Invincible Iron Man), яка розроблялася у 2003 році, з’явилася в мережі завдяки одному з її колишніх розробників. Програміст на пенсії Кевін Едвардс, колишній співробітник GenePool Software, поділився скриншотами та відео гри.

The Invincible Iron Man – робочої назви гри, яка, як стверджує Едвардс, була «законсервована Activision», оскільки студію GenePool закрили. Розробка почалася після завершення роботи над X2: Wolverine’s Revenge, яка була випущена на PS2, Xbox, GameCube, Game Boy Advance, PC та Mac у 2003 році. На жаль, гра Iron Man так і не була завершена.

Here’s a game I worked on at Genepool Software after we finished “X-Men 2: Wolverine’s Revenge”. AFAIK this is the first time the game has been shown. “The Invincible Ironman” ( working title, 2003 ) was canned by Activision and our studio was shutdown. xemu is pretty impressive! pic.twitter.com/2CNpbI2Jyj — Kevin Edwards ( Retro Videogame development ) (@KevEdwardsRetro) July 2, 2024

«Ми були приблизно п’ять-шість місяців у проєкті з абсолютно новим рушієм для ПК, Xbox і PS2», — каже Едвардс.

Але чому гру скасували? Розробник розповідає, що команді так і не вдалося почути точну причину, але зауважує: «Вдтермінування фільму було довгим, або, можливо, вони не вважали гру достатньо хорошою, і тому не хотіли фінансувати. Або, можливо, якийсь інший розробник був готовий отримати завдання».

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Here’s a teaser video of “The Invincible Ironman” for the original XBox console from 2003 that I worked on at Genepool Software. I’m still getting my head around the controls again and will post some proper gameplay footage in the next couple of days. pic.twitter.com/84IL5igN2d — Kevin Edwards ( Retro Videogame development ) (@KevEdwardsRetro) July 3, 2024

Незрозуміло, який відкладений фільм має на увазі Едвардс, хоча, ймовірно, йдеться про анімаційний фільм про Залізну людину з точно такою ж назвою, випущений у 2007 році. Варто зазначити, що гра GBA, яка знову ж має таку саму назву, була запущена наприкінці 2002 року. Цікаво, що її також публікувала Activision, але вона була розроблена Torus Games.

Кевін Едвардс планує опублікувати більше кадрів ігрового процесу The Invincible Iron Man протягом наступних днів.

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Джерело: GamesRadar

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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