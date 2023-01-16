Скільки зброї Україні передали США, Німеччина та інші партнери? Загалом вже понад 4 тис. одиниць [Підрахунок Bloomberg]

Від початку повномасштабного російського вторгнення західні країни-партнери НАТО вже передали або пообіцяли передати найближчим часом Україні понад 400 танків та 700 одиниць артилерії, йдеться в новому дослідженні Bloomberg.
У своїх підрахунках автори Bloomberg опиралися на дані аналітиків нідерландського проєкту Oryx, які аналізують втрати техніки в ході війни в Україні за відкритими джерелами, та офіційні заяви країн-союзників України. Автори обумовлюють, що цифри є приблизними й не можуть бути перевірені незалежними спостерігачами. Також вони можуть включати дані про техніку, яку підтвердили в майбутніх пакетах допомоги, але поки не встигли доправити в Україну, чи ту, яка могла бути доставлена без офіційних заяв (публічно про це не повідомлялося). Інакше кажучи, ставитися до цієї інформації потрібно з обережністю.
Скільки та якої зброї Україні передали союзники з початку повномасштабної війни — підрахунок Bloomberg
В Bloomberg класифікували передану Україні військову техніку за різними типами — танки, артилерія, РСЗВ, БМП і т.д. Нижче наводимо повний перелік за окремими типами.
Танки
- 410 радянських танків, які Україні передавали та передадуть невдовзі Польща, Чехія та Словаччина. Сюди входять 120 модернізованих танків Т-72 від Чехії, які вже почали надходити в Україну.
- 14 танків Challenger 2 від Великої Британії.
- Рота (найімовірніше 10) танків Leopard від Польщі.
- У США та Німеччині продовжуються перемовини щодо додаткових партій основних бойових танків для України, а генсек НАТО Столтенберг повідомив, що очікує більше західного важкого озброєння для України найближчим часом (чекаємо новин з восьмої зустрічі у форматі «Рамштайн», яка відбудеться у найближчі два тижні).
Бойові машини піхоти (IFV)
- 250 радянських IFV зі Східної Європи.
- 50 Bradley від США + 40 Marder від Німеччини.
- Колісні “танки” AMX-10RC від Франції.
Бронетранспортери (APC):
- Загалом понад 1 100 машин, включаючи 160 американських бронетранспортерів М113 та 250 M117.
Броньовані машини з захистом від мін (MRAP):
- Загалом близько 925 машин, включаючи 440 американських M1224 MaxxPro, 90 австралійських Bushmaster, а також Wolfhound та Mastiff від Великої Британії.
Бронеавтомобілі (IMV):
- Понад 1 540, включаючи близько 1 250 американських Humvee.
Артилерія:
- 300 гаубиць, зокрема понад 210 М777 та 72 105-мм гаубиці від США.
- Понад 400 одиниць самохідної артилерії, з них 180 — виробляються на замовлення. Сюди входять понад 20 155-мм гаубиць від Великої Британії та по 18 від Польщі, Німеччини та США.
РСЗВ:
- Загалом 95, зокрема: M270, MARS II, LRU, 38 комплексів HIMARS та понад 40 радянських РСЗВ з Польщі та Чехії.
ППО
- 37 німецьких зенітних установок Gepard;
- 4 батареї IRIS-T;
- 8 ракетних батарей NASAMS;
- 2 батареї MIM-104 Patriot від Німеччини та США. Якраз сьогодні з’явилися повідомлення, що близько 100 військовослужбовців ЗСУ прибули до США, щоб розпочати навчання, яке триватиме кілька місяців;
- 6 ракетних комплексів Стріла-10Ms від Чехії;
- 6 ракетних комплексів Stormer від Великої Британії;
- різні радянські та західні зенітні комплекси від Словаччини, Німеччини, Іспанії, Франції та Польщі.
Авіація:
- 14 штурмовиків Су-25, які були закуплені у Болгарії країнами НАТО та доставлені до України
- 4 Су-25 від Північної Македонії.
- 20 гелікоптерів Мі-17 радянського виробництва від США, які спочатку призначалися Афганістану.
- 11 радянських гелікоптерів із Чехії, Словаччини та Латвії.
- 3 британські гелікоптери Sea Kings.
- 6 вертольотів Ка від Португалії.
- Понад 30 БПЛА Bayraktar TB2 від Туреччини, Литви та Польщі.
- Сотні дронів-камікадзе Switchblade від США.
- 415 розвідувальних дронів.
Інше
- Серед іншого озброєння, переданого Україні різними країнами-партнерами — ракети, які можна використовувати проти ворожих радарів, кораблів і надводних цілей, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні водні судна, радіолокаційне обладнання та інші системи.
Далекобійні ракети
Поки що більш далекобійні ракети як-от MGM-140 ATACMS — серед найбільш потрібного озброєння, які Україна досі не отримувала від партнерів. У грудневому інтерв’ю The Economist (ось переклад від mortis_aeterna) головнокомандувач Валерій Залужний заявив, що Україна зможе вийти на рубежі 23 лютого, якщо матиме 300 танків, 700 бойових машин піхоти та 500 гаубиць. Початок 2023-го ознаменував довгоочікуване постачання західних танків та іншої техніки для наступального бою. Сподіваємося, що зрештою західні партнери передадуть ЗСУ все необхідне для звільнення окупованої росіянами території й зроблять це якомога швидше, щоб зупинити країну-терориста, яка цілеспрямовано обстрілює ракетами житлові багатоповерхівки, щоб вбивати якомога більше українців.