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Скільки зброї Україні передали США, Німеччина та інші партнери? Загалом вже понад 4 тис. одиниць [Підрахунок Bloomberg]

Скільки зброї Україні передали США, Німеччина та інші партнери? Загалом вже понад 4 тис. одиниць [Підрахунок Bloomberg]

Від початку повномасштабного російського вторгнення західні країни-партнери НАТО вже передали або пообіцяли передати найближчим часом Україні понад 400 танків та 700 одиниць артилерії, йдеться в новому дослідженні Bloomberg.

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У своїх підрахунках автори Bloomberg опиралися на дані аналітиків нідерландського проєкту Oryx, які аналізують втрати техніки в ході війни в Україні за відкритими джерелами, та офіційні заяви країн-союзників України. Автори обумовлюють, що цифри є приблизними й не можуть бути перевірені незалежними спостерігачами. Також вони можуть включати дані про техніку, яку підтвердили в майбутніх пакетах допомоги, але поки не встигли доправити в Україну, чи ту, яка могла бути доставлена без офіційних заяв (публічно про це не повідомлялося). Інакше кажучи, ставитися до цієї інформації потрібно з обережністю.

Скільки зброї Україні передали США, Німеччина та інші партнери? Загалом вже понад 4 тис. одиниць [Підрахунок Bloomberg]
Обсяги військової техніки, яку передали Україні партнери в млн дол. Графік: Bloomberg

Скільки та якої зброї Україні передали союзники з початку повномасштабної війни — підрахунок Bloomberg

В Bloomberg класифікували передану Україні військову техніку за різними типами — танки, артилерія, РСЗВ, БМП і т.д. Нижче наводимо повний перелік за окремими типами.

Танки

Скільки зброї Україні передали США, Німеччина та інші партнери? Загалом вже понад 4 тис. одиниць [Підрахунок Bloomberg]
Танки Leopard 2A4

Бойові машини піхоти (IFV)

Бронетранспортери (APC):

  • Загалом понад 1 100 машин, включаючи 160 американських бронетранспортерів М113 та  250 M117.

Броньовані машини з захистом від мін (MRAP):

  • Загалом близько 925 машин, включаючи 440 американських M1224 MaxxPro, 90 австралійських Bushmaster, а також Wolfhound та Mastiff від Великої Британії.

Бронеавтомобілі (IMV):

  • Понад 1 540, включаючи близько 1 250 американських Humvee.

Артилерія:

  • 300 гаубиць, зокрема понад 210 М777 та 72 105-мм гаубиці від США.
  • Понад 400 одиниць самохідної артилерії, з них 180 — виробляються на замовлення. Сюди входять понад 20 155-мм гаубиць від Великої Британії та по 18 від Польщі, Німеччини та США.
Скільки зброї Україні передали США, Німеччина та інші партнери? Загалом вже понад 4 тис. одиниць [Підрахунок Bloomberg]
Бойова робота батареї 155-мм гаубиць M777 на Бахмутському напрямку. Фото: Міноборони

РСЗВ:

  • Загалом 95, зокрема: M270, MARS II, LRU, 38 комплексів HIMARS та понад 40 радянських РСЗВ з Польщі та Чехії.
Скільки зброї Україні передали США, Німеччина та інші партнери? Загалом вже понад 4 тис. одиниць [Підрахунок Bloomberg]
Один з комплексів HIMARS, які передали США. Фото: Georgian Legion

ППО

  • 37 німецьких зенітних установок Gepard;
  • 4 батареї IRIS-T;
  • 8 ракетних батарей NASAMS;
  • 2 батареї MIM-104 Patriot від Німеччини та США. Якраз сьогодні з’явилися повідомлення, що  близько 100 військовослужбовців ЗСУ прибули до США, щоб розпочати навчання, яке триватиме кілька місяців;
  • 6 ракетних комплексів Стріла-10Ms від Чехії;
  • 6 ракетних комплексів Stormer від Великої Британії;
  • різні радянські та західні зенітні комплекси від Словаччини, Німеччини, Іспанії, Франції та Польщі.
Скільки зброї Україні передали США, Німеччина та інші партнери? Загалом вже понад 4 тис. одиниць [Підрахунок Bloomberg]
ЗРК MIM-104 Patriot

Авіація:

  • 14 штурмовиків Су-25, які були закуплені у Болгарії країнами НАТО та доставлені до України
  • 4 Су-25 від Північної Македонії.
  • 20 гелікоптерів Мі-17 радянського виробництва від США, які спочатку призначалися Афганістану.
  • 11 радянських гелікоптерів із Чехії, Словаччини та Латвії.
  • 3 британські гелікоптери Sea Kings.
  • 6 вертольотів Ка від Португалії.
  • Понад 30 БПЛА Bayraktar TB2 від Туреччини, Литви та Польщі.
  • Сотні дронів-камікадзе Switchblade від США.
  • 415 розвідувальних дронів.

Інше

  • Серед іншого озброєння, переданого Україні різними країнами-партнерами — ракети, які можна використовувати проти ворожих радарів, кораблів і надводних цілей, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні водні судна, радіолокаційне обладнання та інші системи.

Скільки зброї Україні передали США, Німеччина та інші партнери? Загалом вже понад 4 тис. одиниць [Підрахунок Bloomberg]

Далекобійні ракети

Поки що більш далекобійні ракети як-от MGM-140 ATACMS — серед найбільш потрібного озброєння, які Україна досі не отримувала від партнерів. У грудневому інтерв’ю The Economist (ось переклад від mortis_aeterna) головнокомандувач Валерій Залужний заявив, що Україна зможе вийти на рубежі 23 лютого, якщо матиме 300 танків, 700 бойових машин піхоти та 500 гаубиць. Початок 2023-го ознаменував довгоочікуване постачання західних танків та іншої техніки для наступального бою. Сподіваємося, що зрештою західні партнери передадуть ЗСУ все необхідне для звільнення окупованої росіянами території й зроблять це якомога швидше, щоб зупинити країну-терориста, яка цілеспрямовано обстрілює ракетами житлові багатоповерхівки, щоб вбивати якомога більше українців. 


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