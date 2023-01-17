Сьогодні Apple може анонсувати нові MacBook Pro 14″ и 16″ з процесорами M2 та Wi-Fi 6E — Марк Гурман

Apple, можливо, представить перші продукти 2023 зовсім скоро. Низка оглядачів, включаючи Марка Гурмана, заявляє, що анонс Apple може відбутися сьогодні. Більшість джерел не згадує деталі, але Гурман натякає, що це можуть бути 14″ та 16″ моделі MacBook Pro на процесорах M2.

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The new MacBook Pros are imminent (Apple does have an announcement tomorrow – with press briefings later this week and embargoes lifting next Monday). The new Macs arriving early this year first reported here in October https://t.co/P34OdoMRgZ https://t.co/9JlQ0ueBO1 — Mark Gurman (@markgurman) January 16, 2023

Говорячи про них восени, оглядач зазначав, що ці системи матимуть той самий дизайн, що й варіанти з M1, випущені наприкінці 2021 року. Нові MacBook Pro будуть засновані на нових чіпах M2 Pro та M2 Max, які матимуть до 12 обчислювальних ядер та 38 ядер графічного процесора у варіанті Max. Не очікується сенсорного екрана або будь-яких інших радикальних змін – лише підвищення продуктивності.

За іншими даними, MacBook Pro 2023 можуть стати першими комп’ютерами Mac з Wi-Fi 6E. Користувач Twitter Уейд Пеннер виявив у канадській базі даних бездротових мереж невипущений MacBook Pro з підтримкою діапазону 6 ГГц нового стандарту Wi-Fi. При використанні відповідного стандарту маршрутизатора ноутбук забезпечить вищу швидкість з’єднання, менші затримки та кращу роботу в перевантаженій мережі. Планшет Apple iPad Pro з процесором M2 вже сумісний з Wi-Fi 6E.

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New Apple MacBook Pro model A2779 seen in Industry Canada Radio Equipment List database. Approved on January 11, 2023. Likely the new M2 Max or M2 Pro. Device will support WiFi 6E / 6GHz band. pic.twitter.com/KmSo1aGp7G — Wade Penner (@wadepenner) January 16, 2023

Нічого не відомо про анонс інших продуктів в той самий час – можливо, Mac mini з M2 та інші пристрої доведеться почекати. Для охочих придбати MacBook Pro зараз має сенс ненадовго відкласти покупку, щоб отримати більш продуктивну модель. За даними 9to5mac, анонс можливий 18 чи 19 січня, а ембарго на тестування та огляди буде знято 23 січня.

Джерело: Engadget