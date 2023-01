Сьогодні Apple може анонсувати нові MacBook Pro 14″ и 16″ з процесорами M2 та Wi-Fi 6E — Марк Гурман

Apple, можливо, представить перші продукти 2023 зовсім скоро. Низка оглядачів, включаючи Марка Гурмана, заявляє, що анонс Apple може відбутися сьогодні. Більшість джерел не згадує деталі, але Гурман натякає, що це можуть бути 14″ та 16″ моделі MacBook Pro на процесорах M2.

The new MacBook Pros are imminent (Apple does have an announcement tomorrow – with press briefings later this week and embargoes lifting next Monday). The new Macs arriving early this year first reported here in October https://t.co/P34OdoMRgZ https://t.co/9JlQ0ueBO1

— Mark Gurman (@markgurman) January 16, 2023