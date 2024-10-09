Sony почала продавати «відновлені» PS5 — із ціною від $350 через PlayStation Direct

Разом з анонсом PS5 Pro у вересні Sony повідомила, що продаватиме відновлені PS5 — і нині вони доступні для придбання в офіційному магазині PlayStation Direct.

Консоль з дисководом обійдеться у $400, тоді як цифрова версія — у $350. На кожну надається річна гарантія виробника.

Відновлені PS5 постачатимуться з усіма необхідними аксесуарами, кабелями та інструкціями, тоді як коробка отримає позначку «сертифікована відновлена». Зазначається, що на консолях можуть бути «незначні косметичні дефекти», однак їх попередньо ретельно «очищують» та тестують для нових власників.

Також у продажу з’явились відновлені контролери DualSense за ціною $60-65.

Нагадаємо, що вартість нової PS5 Pro сягає $700 (у Європі — €800) і вона вже доступна для передзамовлення в багатьох країнах світу. В Україні передзамовлення, за чутками, можуть стартувати вже завтра, 10 жовтня, тоді як відвантажувати консолі покупцям, ймовірно, почнуть одночасно зі світом, 7 листопада (принаймні цю дату вказують деякі офіційні українські ритейлери на сайтах, тоді як наші джерела говорять про старт продажів в Україні з 10 листопада).

Онлайн-курс DevOps engineer від Mate academy. Завдяки онлайн-курсу з гнучким графіком DevOps engineer ви зможете почати карʼєру в IT з нуля. . Отримати знижку на курс

PS5 Pro запропонує потужніший графічний процесор, передове трасування променів та ШІ-апскейлінг (також Sony анонсувала, що «приблизно 40–50 ігор» отримають оновлення для PS5 5 Pro вже на момент запуску), однак не матиме дисковода. Також на честь 30-річчя бренду Sony випустила лімітовану версію консолей та аксесуарів — деякі, можливо, надійдуть і на український ринок (окрім PS5 PRO 30th Anniversary Limited Edition).

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.