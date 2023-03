STALKER: The Board Game — нова настільна гра у всесвіті STALKER від авторів Nemesis та ISS Vanguard

Компанія Awaken Realms, відома як розробник Nemesis, ISS Vanguard та This War of Mine: The Board Game, анонсувала нову настільну гру STALKER: The Board Game.

Ігри серії S.T.A.L.K.E.R. від української студії GSC Game World є шутерами від першої особи з відкритим світом з елементами survival horror, рольової гри та action-adventure. Події ігор розгортаються у Чорнобильській зоні відчуження після несподіваного аномального впливу, внаслідок якого фізичні, хімічні та біологічні процеси на цій території змінилися. У 2007 році вийшла перша гра серії S.T.A.L.K.E.R.: Тінь Чорнобиля, за якою пішли продовження S.T.A.L.K.E.R.: Чисте небо і S.T.A.L.K.E.R.: Поклик Прип’яті. Зараз у розробці знаходиться нова частина під назвою S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, її вихід заплановано на 2023 рік.

GSC Game World допоможе Awaken Realms у створенні настільної гри. Кооперативна стратегічна гра для 1-4 гравців описується як «повзання по зоні» — інтерпретація популярного жанру «повзання підземеллями», до якого входять такі ігри, як Gloomhaven, Star Wars: Imperial Assault та Descent: Legends of the Dark.

Розробники повідомляють, що кожна історія в STALKER: The Board Game складатиметься з 2-4 сценаріїв для проходження і гравці повинні розраховувати на приблизно 2-годинне проходження сценарію. Сценарії включатимуть стелс-місії, тактичні перестрілки, пошукові місії, полювання за артефактами, навігацію по небезпечних аномаліях, боротьбу з мутантами та багато іншого. Кожен Сталкер буде унікальним персонажем, який зможе покращувати своє спорядження, а також навички між різними сценаріями.

Awaken Realms поки що не називає дату релізу STALKER: The Board Game. Очікується, що до кінця червня на Gamefound розпочнеться краудфандингова кампанія.

Джерело: polygon