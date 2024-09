Косплеєрка сказала, що хотіла б залишитися в образі з фільму «Чужий» назавжди.

5 вересня в Токіо відбувся промо-захід фільму «Чужий: Ромул», який виходить у японський прокат уже сьогодні. Головною зіркою події стала співачка та телеведуча Кен Наоко, яка з’явилася перед публікою в образі ксеноморфа — фінальної форми Чужого.

Singer Ken Naoko took part in a promotional event for the premiere of “Alien: Romulus” with appropriate costume and make-up. https://t.co/mB9UbfhdxW pic.twitter.com/wn0eQdqieY

