Косплеєрка сказала, що хотіла б залишитися в образі з фільму «Чужий» назавжди.
5 вересня в Токіо відбувся промо-захід фільму «Чужий: Ромул», який виходить у японський прокат уже сьогодні. Головною зіркою події стала співачка та телеведуча Кен Наоко, яка з’явилася перед публікою в образі ксеноморфа — фінальної форми Чужого.
Singer Ken Naoko took part in a promotional event for the premiere of “Alien: Romulus” with appropriate costume and make-up. https://t.co/mB9UbfhdxW pic.twitter.com/wn0eQdqieY
— Mulboyne (@Mulboyne) September 5, 2024
Кен Наоко витратила три години на створення образу ксеноморфа. Співачка зізналася, що давно мріяла про таке перевтілення:
«Я дуже люблю “Чужого”. Мені так подобається цей образ, що я хотіла б залишитися в ньому назавжди. Коли дивлюся в дзеркало, навіть не впізнаю себе».
Світлини з презентації «Чужого: Ромул» у Японії викликали жваву реакцію користувачів Reddit. Інтернет-спільнота активно обговорювала незвичний костюм ксеноморфа, у якому з’явилася Кен Наоко. Коментарі варіювалися від здивування до захоплення та гумору. Ось деякі з них:
- «Це настільки страшно, що мій мавпячий мозок зараз просто божеволіє»
- «Цей косплей трохи занадто анатомічно точний на мій смак»
- «Чому це лякає більше, ніж звичайний ксеноморф?!»
- «Хотів би я мати такий вигляд. Я втомився від стандартів краси. Чому я не можу бути нею?»
«Чужий: Ромул» — це продовження культової франшизи «Чужий», яка розпочалася в 1979 році. Новий фільм розповідає історію молодих людей, які зіткнулися з небезпечними інопланетними істотами. Режисером стрічки виступив Феде Альварес, відомий за фільмом жахів «Не дихай», а продюсером — творець всесвіту «Чужого» Рідлі Скотт.
Моторошна сцена з-за лаштунків «Чужий: Ромул», яку важко розбачити
Джерело: Cinematoday
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