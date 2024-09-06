Новини WTF 06.09.2024 о 17:16 comment views icon

«Страшно і смішно»: фільм «Чужий: Ромул» в Японії презентували в дуже дивному костюмі ксеноморфа

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Ігор Панченко

Автор новин

«Страшно і смішно»: фільм «Чужий: Ромул» в Японії презентували в дуже дивному костюмі ксеноморфа

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Косплеєрка сказала, що хотіла б залишитися в образі з фільму «Чужий» назавжди.

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5 вересня в Токіо відбувся промо-захід фільму «Чужий: Ромул», який виходить у японський прокат уже сьогодні. Головною зіркою події стала співачка та телеведуча Кен Наоко, яка з’явилася перед публікою в образі ксеноморфа — фінальної форми Чужого.

Кен Наоко витратила три години на створення образу ксеноморфа. Співачка зізналася, що давно мріяла про таке перевтілення:

«Я дуже люблю “Чужого”. Мені так подобається цей образ, що я хотіла б залишитися в ньому назавжди. Коли дивлюся в дзеркало, навіть не впізнаю себе».

Світлини з презентації «Чужого: Ромул» у Японії викликали жваву реакцію користувачів Reddit. Інтернет-спільнота активно обговорювала незвичний костюм ксеноморфа, у якому з’явилася Кен Наоко. Коментарі варіювалися від здивування до захоплення та гумору. Ось деякі з них:

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  • «Цей косплей трохи занадто анатомічно точний на мій смак»
  • «Чому це лякає більше, ніж звичайний ксеноморф?!»
  • «Хотів би я мати такий вигляд. Я втомився від стандартів краси. Чому я не можу бути нею?»
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«Чужий: Ромул» — це продовження культової франшизи «Чужий», яка розпочалася в 1979 році. Новий фільм розповідає історію молодих людей, які зіткнулися з небезпечними інопланетними істотами. Режисером стрічки виступив Феде Альварес, відомий за фільмом жахів «Не дихай», а продюсером — творець всесвіту «Чужого» Рідлі Скотт.

Моторошна сцена з-за лаштунків «Чужий: Ромул», яку важко розбачити

Джерело: Cinematoday

Розділ Кіно виходить за підтримки?

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