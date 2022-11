tELONphone – Ілон Маск допускає створення власного смартфона, якщо Apple та Google заборонять Twitter у своїх магазинах застосунків

Зміна ставлення компаній до Twitter під тиском громадськості теоретично може призвести до того, що Apple та Google видалять програму з App Store та Google Play. Якщо станеться найгірше, у власника Твіттера Ілона Маска є екстремальне рішення: створити новий смартфон.

Маск втілив своє бажання зробити Twitter бастіоном свободи слова, запровадивши менш жорстку модерацію та відновивши можливість писати твіти для Дональда Трампа, Каньє Веста і Джордана Петерсона. Також Маск хоче монетизувати контент у Твіттері, роблячи його схожим на OnlyFans.

Проблема, що привернула увагу громадськості та налякала рекламодавців, полягає в тому, що створене за такими критеріями середовище спілкування багатьом здається надто «токсичним». Частина рекламодавців призупинила розміщення на платформі з того часу, як Маск прийшов до влади. Побоювання видалення програми Twitter з магазинів Google Play та Apple App пов’язане й з очікуваним зростанням «токсичності».

Чи дійсно Twitter може бути заборонений у магазинах застосунків? Це не виходить за рамки можливого, особливо коли мова йде про Apple, чиї правила безпеки в першу чергу забороняють «зневажливий або образливий контент». Виконавчий директор Apple Філ Шіллер нещодавно видалив свій обліковий запис на платформі після того, як Маск поскаржився на збори в App Store, назвавши їх «прихованим 30-відсотковим податком в інтернеті».

Вілер опублікувала в Твіттері опитування, в якому запитала, чи захочуть люди купити такий “tELONphone”. Приблизно половина із понад 130 тис. учасників проголосували «за». Віллер написала, що «половина країни з радістю відмовилася б від упереджених, шпигунних [за користувачами] iPhone та Android».

If Apple & Google boot Twitter from their app stores, @elonmusk should produce his own smartphone. Half the country would happily ditch the biased, snooping iPhone & Android. The man builds rockets to Mars, a silly little smartphone should be easy, right?

I certainly hope it does not come to that, but, yes, if there is no other choice, I will make an alternative phone

— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022