The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – сиквел Breath of the Wild вийде 12 травня 2023 року

Компанія Nintendo нарешті розкрила назву та дату виходу сиквела гри The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Новий проєкт вийде під назвою The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Його можна буде випробувати, починаючи з 12 травня 2023 року.

У представленому трейлері доступно не так вже й багато відомостей про те, чого очікувати від гри The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Шанувальникам продемонстрували Лінка та нову здатність Шейка Слейта, яка, схоже, повертає час назад. В одній зі сцен Лінк після стрибка приземляється на новий планер у формі птаха. А ще Лінк дереться по вертикальних поверхнях, так що гравцеві знову доведеться долати величезні перешкоди.

«Окрім великих земель Хайрула, остання частина легендарної серії Legend of Zelda підніме вас у небо та розширить світ, що виходить за його межі! З нетерпінням чекайте, коли масштабна пригода Лінка розпочнеться знову», – йдеться в описі гри The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, що натякає на подорож у часі.

Nintendo вперше оголосила, що працює над продовженням Breath of the Wild у 2019 році. Спочатку планувалося випустити гру у 2022 році, але у березні компанія відклала її вихід до весни 2023 року.

Джерело: The Verge