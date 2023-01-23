Товстий дракон та ще більше жартів: новий трейлер фільму за мотивами Dungeons & Dragons, що виходить 31 березня

«Підземелля та дракони: Честь злодіїв», безшабашна екранізація подій у всесвітньо відомому фентезійному всесвіті за участю Кріса Пайна та желейного куба, з’явиться в кінотеатрах у березні, а поки що може потішити глядача новим трейлером.

Трейлер починається з демонстрації талантів персонажа Мішель Родрігес, що виконує роль Холгі-варварки, та жартів барда у виконанні Кріса Пайна. Реже-Жан Пейдж в образі Паладіна Ксенка грає привабливого, але позбавленого гумору пафосного воїна. Є кілька злих червоних чарівників, круті ефекти та ще більше жартів, ніж у попередньому трейлері – і багато монстрів, разом з дуже товстим драконом.

Схоже, що «Честь злодіїв» прагне задовольнити шанувальників D&D якомога більшою кількістю посилань до відомих образів та істот, водночас зберігаючи шахрайський, жартівливий, іронічний тон реального ігрового всесвіту. Фільм поставили та написали до нього сценарій Джонатан Голдштейн та Джон Френсіс Дейлі, котрі зняли жанрову комедію «Ігрова ніч».

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Джерело: Polygon