Трейлер фільму "Балада про маленького гравця" — затятий картяр Колін Фаррелл втікає від боргів і Тільди Свінтон

Оскароносний режисер Едвард Бергер повертається з новим стильним проєктом — психологічним трилером “Балада про маленького гравця”.

Фільм заснований на романі Лоуренса Осборна й оповідає про азартного чоловіка Лорда Дойла (Колін Фаррелл), який дні й ночі “зависає” в казино Макао і намагається сховатись від своїх старих боргів і детективки Синтії Блайт (Тільда Свінтон), яка розкриває таємниці його минулого. Фала Чень з’являється в ролі працівниці казино Дао Мін, яка запропонує допомогу Дойлу.

Фаррелл раніше з’являвся в мінісеріалі “Пінгвін”, де за роль Оза Кобба отримав свою першу номінацію на “Еммі”.

Netflix показав невеликий тизер з яскравими неоновими видами Макао та ключовими персонажами, разом з тим не розкриваючи деталі сюжету. Спочатку Дойл у казино насолоджується серією перемог проти старшої жінки, аж поки нам не показують момент, де він стрибає з даху готелю. Далі персонаж прокидається цілим, але в похміллі посеред купи порожніх пляшок.

Зрежисував стрічку Едвард Бергер, відомий оскароносними “На Західному фронті без змін” та “Конклавом”, а сценарій адаптував Роуен Джоффе, автор “28 тижнів потому”.

З 15 жовтня, за два тижні до релізу на стримінгу, “Балада про маленького гравця” отримає обмежений кінотеатральний прокат. Це вже звична тактика для фільмів Netflix, які претендують на “Оскар”.

