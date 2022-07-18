Ціна відеокарт Intel Arc Alchemist складе менше $400, але і продуктивність їх буде далеко не флагманською

Intel послабила очікування щодо свого майбутнього графічного процесора Arc A750 Limited Edition. У новому відео представлений короткий огляд пристрою із досить середньою продуктивністю.

Зазначимо, GPU A750 належать до топової лінійки відеочіпів Intel, на що вказує цифра «7» на початку номера. Серії Arc 5 та Arc 3 розташовуються нижче за Arc 7, і вони повинні забезпечувати продуктивність середнього та початкового рівня відповідно.

У цьому відео представник Intel Райан Шраут запускає гру Cyberpunk 2077 на ПК із GPU A750. Замість того, щоб довго показувати ігровий процес, Шраут одразу переходить до аналізу продуктивності. При налаштуваннях «висока якість» та роздільній здатності 2560×1440 пікселів відеокарта забезпечує в середньому «трохи менше» 60 кадрів на секунду. Це непогано, але явно не той результат, який очікується від представника топової лінійки.

Якщо ж порівнювати нову Arc A750 з відеокартою Nividia GeForce RTX 3060, рішення Intel демонструє перевагу в 1,06-1,15 раза в таких іграх як Cyberpunk 2077, F1 2021, Control, Borderlands 3 і Fortnite. Але йдеться про еталонні тести, і Шраут зазначає, що «продуктивність Arc не виглядатиме так у всіх іграх». Він описує тест як «прекрасне уявлення про те, на що здатна Arc при правильному налаштуванні гри та розробці програмного забезпечення». Тепер потрібно дочекатися незалежних тестів, щоб перевірити, як GPU Arc A750 покаже себе в різних іграх та з різними налаштуваннями.

Разом з тим, у мережі засвітився слайд, який демонструє політику Intel щодо ціноутворення, енергоспоживання та обсягу пам’яті пристроїв Alchemist. Слайд нібито є частиною презентації, призначеної для тайванських партнерів Intel. Якщо вірити цьому слайду, вартість відеокарт Intel Arc Alchemist складе менше ніж $400.

Так, флагманська версія A770 має коштувати від $350 до $390. Це менше рекомендованої роздрібної ціни GeForce RTX 3060 Ti та Radeon RX 6600 XT ($399). Модель A750 повинна коштувати $330, що відповідає ціні конкуруючих пристроїв GeForce RTX 3060 і Radeon RX 6600. Приблизно на $100 дешевше буде коштувати версія A580, яка повинна конкурувати з GeForce RTX 3050. Модель A380 вже надійшла у продаж у Китаї за ціною меншою за $150, що відповідає її позиції на слайді. Нарешті, в початковому сегменті позиціюється модель A310, яка повинна коштувати трохи менше ніж $100.

Джерело: The Verge, techspot