Ви неправильно їх тестували: PCI-SIG поклала провину за плавлення кабелів 12VHPWR на NVIDIA та її партнерів

Нещодавно ресурс GamersNexus заявив, що причиною плавлення кабелів та адаптерів живлення у відеокартах NVIDIA GeForce RTX 4090 було неправильне підключення користувачами. Пізніше NVIDIA підтвердила, що розплавлення відбувалося внаслідок помилок під час підключення кабелів – коли користувачі не до кінця підключали конектор у роз’ємі. Іншими словами, провину за проблеми з відеокартами негласно поклали на користувачів. Але організація стандартизації PCI-SIG дотримується іншої точки зору.

У PCI-SIG вважають, що NVIDIA та партнери повинні були врахувати можливість неповного підключення кабелю. Виробники відеокарт «мають вжити всіх належних та розумних заходів для забезпечення безпеки кінцевих користувачів, включаючи тестування виявлених проблемних випадків», — йдеться у заяві PCI-SIG.

«Нагадуємо членам, що специфікації PCI-SIG надають необхідну технічну інформацію для функціональної сумісності та не стосуються належної конструкції, методів виробництва, матеріалів, випробувань на безпеку, допусків щодо безпеки чи якості виготовлення. При впровадженні специфікації PCI-SIG Учасники несуть відповідальність за проектування, виробництво та тестування, включаючи тестування безпеки своєї продукції», – стверджує PCI-SIG, знімаючи з себе якусь відповідальність.

Організація PCI-SIG розробила стандарт 12VHPWR та сподівалася, що новий роз’єм стане стандартом для відеокарт з інтерфейсом PCIe 5.0. Але цього може не статися, якщо громадськість сприйматиме його як небезпечне рішення.

Джерело: The Verge