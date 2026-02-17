В Україні може з'явитися новий мобільний оператор: лише для ЗСУ

Depositphotos

Держава готується до запуску окремого військового мобільного оператора для ЗСУ, який має забезпечити захищений зв’язок у прифронтовій зоні та стати резервом на випадок збоїв Starlink. Уже подано проєкт змін щодо розподілу радіочастот, які відкривають шлях до створення приватних 4G/5G-мереж для армії.





Про це повідомляє “Економічна правда” з посиланням на джерела в Силах оборони та телеком-ринку. 29 січня 2026 року Міністерство цифрової трансформації передало до НКЕК проєкт змін до плану розподілу радіочастот. Комісія погодила документ без зауважень, остаточне рішення має ухвалити Кабінет міністрів. Зміни передбачають виділення 30 МГц у діапазонах 703-733 та 758-788 МГц для 5G із можливістю подальшого освоєння у другій половині 2026 року. Окремо в документі закладено право Сил оборони розгортати приватні захищені 4G/5G-мережі з шифруванням і спеціальними протоколами безпеки.

За даними співрозмовників видання на телеком-ринку, концепція передбачає зв’язок у зоні до 30 км від лінії бойового зіткнення, де цивільні оператори майже не працюють. Розглядаються два підходи: модель віртуального оператора на базі інфраструктури “великої трійки” або створення повністю ізольованої мережі з власними частотами й ядром.

“Перший – модель віртуального оператора (MVNO). У такому випадку військові користуються інфраструктурою звичайних операторів. Вони отримують окремі сім-картки, можуть мати пріоритет трафіку та спеціальні налаштування безпеки, однак мережа залишається цивільною. Другий – створення ізольованої мережі: власної інфраструктури з окремим частотним ресурсом і власним ядром мережі. Така система може розгортатися, наприклад, у зоні боїв”, – пояснює телеком-експерт Роман Хіміч.

За словами військових, окремі елементи такого оператора вже існують. Йдеться про автономну мережу зі спеціальними SIM-картами, яка не інтегрується з цивільними операторами й перебуває під повним контролем армії. LTE-зв’язок у війську давно використовується як резерв до супутникового інтернету. Для цього застосовують 4G-модеми та спрямовані антени на базові станції операторів, однак така схема залежить від електропостачання і стійкості інфраструктури.





“Перші сім-картки військового оператора ми отримали під час оборони Авдіївки. Він локально існує і розвивається. Ми й зараз використовуємо LTE як резервний канал… Однак якщо зникає електрика, то через дві-три години базова станція вимикається”, – розповідає ЕП військовий зв’язківець однієїз бригад.

Кілька місяців тому систему польового зв’язку переформатували: посилили вузли та створили LTE-взводи в бригадах. Водночас залишається відкритим питання, хто й на якому рівні ухвалюватиме рішення про розгортання базових станцій. У Силах оборони визнають необхідність власної мережі, але наголошують, що вона не замінить супутниковий інтернет.

“Якщо в якийсь момент Starlink зникне, як зараз у росіян, постане просте питання: що робити тут і зараз? Під час операцій на курському напрямку в нас Starlink не працював. Тоді всі одразу перейшли на альтернативу: почали використовувати радіостанції Silvus чи LTE”, – поділився один із військових.

Наразі та за майже чотири роки повномасштабної війни ключову роль у забезпеченні зв’язку на фронті відіграє супутниковий інтернет Starlink. Військові визнають, що сервіс залишається базовим інструментом управління та координації, хоча держава розглядає його як ризик із погляду залежності й шукає альтернативи, які пом’якшать наслідки можливого вимкнення. Тож, Роман Хіміч застерігає від завищених очікувань.

“Ідея побудувати військового оператора з нуля звучить красиво, але в реальності це, можливо, роки на розгортання, величезні витрати й велика стаціонарна інфраструктура, яка стає ідеальною ціллю для ракет і дронів”, – каже він.

Експерт також звертає увагу, що супутниковий зв’язок принципово відрізняється від наземних мереж. Він не прив’язаний до веж і стаціонарної інфраструктури, має фактично глобальне покриття, швидко розгортається і не потребує складної логістики на місці. Через це Starlink залишається відносно стійким навіть за масованих ударів по інфраструктурі. За його словами, повноцінною альтернативою такому рішенню може бути лише інше супутникове угруповання зі схожими характеристиками, тоді як відомчі 4G або 5G-мережі цієї універсальності не дають.

Джерело: Економічна Правда