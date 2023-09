Valve сертифікувала загадковий пристрій — оновлена Steam Deck чи VR-гарнітура?

Valve не має наміру обмежуватися випуском Steam Deck. Протягом останніх двох років компанія заявляла, що хотіла б запустити автономну VR-гарнітуру, новий Steam Controller та версію Steam Deck із покращеними характеристиками.

Схоже, Valve вже готова запропонувати нове апаратне рішення. Стало відомо, що Національне агентство радіодосліджень Південної Кореї сертифікувало бездротовий пристрій малої потужності від Valve з позначенням RC-V1V-1030. На жаль, сертифікаційна документація не розкриває жодних відомостей про цей пристрій. Відомо лише про підтримку Wi-Fi 5 ГГц, що використовується у широкому переліку гаджетів.

A new Valve hardware device just received radio certification in South Korea

Valve Index was 1007

Steam Deck was 1010

??? is 1030https://t.co/AfgKorlyFZ pic.twitter.com/ECJPhqxTsu

— Brad Lynch (@SadlyItsBradley) September 7, 2023