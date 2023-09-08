Valve сертифікувала загадковий пристрій — оновлена Steam Deck чи VR-гарнітура?

Valve не має наміру обмежуватися випуском Steam Deck. Протягом останніх двох років компанія заявляла, що хотіла б запустити автономну VR-гарнітуру, новий Steam Controller та версію Steam Deck із покращеними характеристиками.

Схоже, Valve вже готова запропонувати нове апаратне рішення. Стало відомо, що Національне агентство радіодосліджень Південної Кореї сертифікувало бездротовий пристрій малої потужності від Valve з позначенням RC-V1V-1030. На жаль, сертифікаційна документація не розкриває жодних відомостей про цей пристрій. Відомо лише про підтримку Wi-Fi 5 ГГц, що використовується у широкому переліку гаджетів.

A new Valve hardware device just received radio certification in South Korea Valve Index was 1007

Steam Deck was 1010

??? is 1030https://t.co/AfgKorlyFZ pic.twitter.com/ECJPhqxTsu — Brad Lynch (@SadlyItsBradley) September 7, 2023

Як правило, регулюючі органи не займаються сертифікацією прототипів, а вимагають проходження перевірок лише за наміру ввозити в країну хоча б невелику партію пристроїв.

Новий пристрій Valve ще не з’явився в базах даних ні FCC США, ні Bluetooth SIG. Однак це може і не статися зовсім. Valve вдалося провести Steam Deck повз FCC, оскільки постачальник Wi-Fi/Bluetooth – компанія Realtek – сертифікував бездротовий модуль. В результаті обійшлося без сертифікації самої консолі Steam Deck.

Деяке світло на майбутній пристрій дозволяє пролити аналіз коду Valve. Зміни в коді для APU Van Gogh консолі Steam Deck включають назву загадкового пристрою Galileo та сімейства продуктів Sephiroth.

Це може свідчити про намір випустити оновлену версію Steam Deck. Хоча раніше висловлювалися припущення, що чип APU може використовуватися і в автономній гарнітурі віртуальної реальності. Чутки про таку гарнітуру під кодовою назвою Deckard циркулювали ще з 2021 року. У Valve нібито тестували прототипи такого пристрою.

Джерело: The Verge