Valve випустила Proton 8 — повну сумісність з Linux отримали ще близько 20 ігор, включно з Forspoken та Dead Space Remake

Valve випустила Proton 8, реліз ПЗ дозволив додати в Linux підтримку багатьох сучасних ігор з бібліотеки Steam. Proton – шар сумісності, розроблений Valve, який дозволяє грати в ігри Windows на Linux. Це набір програмного забезпечення, яке розширює функціональність Wine. Шар заснований на Vulkan API, який забезпечує високу продуктивність та низьке споживання ресурсів, що робить його гарним вибором для ігор.

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Proton 8.0 is now available with many changes. Our biggest rebase to date! Note: it requires a GPU with Vulkan 1.3 support. Experimental-8.0 will follow sometime this week. pic.twitter.com/wzGClZyIGE — Pierre-Loup Griffais (@Plagman2) April 17, 2023

Proton реалізує на Linux API Windows з використанням Vulkan та інших бібліотек з відкритим вихідним кодом, що дозволяє запускати ігри Windows у Linux без віртуальної машини. Proton використовується в Valve Steam Play та дозволяє грати в ігри зі Steam на комп’ютерах з Linux. Найбільш яскравий приклад роботи Proton – Steam Deck із встановленою SteamOS на основі Linux.

Версія 8.0 вважається найбільшим оновленням на сьогодні. У ній додано підтримку наступних ігор:

Forspoken

Samurai Maiden

Dead Space (2023)

Creativerse

Nioh 2 – The Complete Edition

One Piece: Pirate Warriors 4

Atelier Meruru

Atelier Lydie & Suelle ~The Alchemists and the Mysterious Paintings~

Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book DX

Blue Reflection

Atelier Rorona ~The Alchemist of Arland~ DX

Disney Dreamlight Valley

ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS XIV

ToGather:Island

WARRIORS OROCHI 3 Ultimate Definitive Edition

Exceed – Gun Bullet Children

Gungrave G.O.R.E.

Chex Quest HD

Для користувачів Steam Deck Proton тепер забезпечує повну підтримку понад 3000 ігор, також понад 8700 ігор позначені як ті, що працюють, згідно з даними ProtonDB. API Vulkan 1.3 підтримує широкий спектр відеокарт, починаючи з NVIDIA Maxwell, Radeon 200, а також пізнішими моделями.

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Джерело: VideoCardz