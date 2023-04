Valve випустила Proton 8 — повну сумісність з Linux отримали ще близько 20 ігор, включно з Forspoken та Dead Space Remake

Valve випустила Proton 8, реліз ПЗ дозволив додати в Linux підтримку багатьох сучасних ігор з бібліотеки Steam. Proton – шар сумісності, розроблений Valve, який дозволяє грати в ігри Windows на Linux. Це набір програмного забезпечення, яке розширює функціональність Wine. Шар заснований на Vulkan API, який забезпечує високу продуктивність та низьке споживання ресурсів, що робить його гарним вибором для ігор.

Proton 8.0 is now available with many changes. Our biggest rebase to date! Note: it requires a GPU with Vulkan 1.3 support. Experimental-8.0 will follow sometime this week. pic.twitter.com/wzGClZyIGE

— Pierre-Loup Griffais (@Plagman2) April 17, 2023