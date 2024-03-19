Vodafone запустив послугу порівняння тарифів на мобільний зв’язок — серед усіх українських операторів

Потрібно лише перейти на сайт Vodafone, відкрити сторінку Підбір тарифу та ввести суму, яку ви готові щомісяця витрачати на послугу мобільного зв’язку.

Далі вам запропонують усі доступні тарифи в цій ціновій категорії. Наприклад, за обмеженням до 100 грн сайт пропонує найдешевші варіанти від усіх трьох українських операторів (попри те, що в Київстара плата за 4 тижні стартує від 175 грн). Інформація включає вартість, що доступна клієнтам при переході з одного оператора на інший без зміни номера, обсяг хвилин та інтернету, кількість застосунків, що доступні для безлімітного користування в тарифах тощо.

Послуга буде корисна для абонентів, які розмірковують про зміну оператора зі збереженням номера за допомогою послуги MNP. Vodafone на цю мить пропонує знижку до 40% в тарифах передплати протягом перших 6 місяців на послуги мобільного зв’язку при переході.

Нагадаємо раніше НКЕК дозволила оператору Vodafone використати додатковий код мережі 075 місткістю 10 млн номерів.

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!