WhatsApp тестує кросплатформові повідомлення. Дякувати треба новому законодавству ЄС

В одній з бета-версій (2.23.19.8) застосунку WhatsApp для Android знайшли екран, який називається Third-party chats (сторонні чати, або чати третьої сторони).

Поки що екран не функціональний, повідомляє WABetaInfo. Але сам факт його появи може говорити про перший крок для впровадження кросплатформових повідомлень з іншими застосунками.

Бета вийшла через кілька днів, після того, як Європейська Комісія надала статус WhatsApp та Meta статусу gatekeeper, відповідно до Закону ЄС про цифрові ринки (DMA), згідно з яким до березня 2024 року комунікаційне програмне забезпечення, таке як WhatsApp, повинно взаємодіяти зі сторонніми застосунками для обміну повідомленнями.

