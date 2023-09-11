Новини Софт 11.09.2023 о 16:13

WhatsApp тестує кросплатформові повідомлення. Дякувати треба новому законодавству ЄС

https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

В одній з бета-версій (2.23.19.8) застосунку WhatsApp для Android знайшли екран, який називається Third-party chats (сторонні чати, або чати третьої сторони).

Поки що екран не функціональний, повідомляє WABetaInfo. Але сам факт його появи може говорити про перший крок для впровадження кросплатформових повідомлень з іншими застосунками.

Бета вийшла через кілька днів, після того, як Європейська Комісія надала статус WhatsApp та Meta статусу gatekeeper, відповідно до Закону ЄС про цифрові ринки (DMA), згідно з яким до березня 2024 року комунікаційне програмне забезпечення, таке як WhatsApp, повинно взаємодіяти зі сторонніми застосунками для обміну повідомленнями.

DMA має на меті не допустити великим проєктам маніпулювати коштом свого розміру, «нав’язувати несправедливі умови» та «забезпечити відкритість важливих цифрових послуг».

Apple і Microsoft наполягають, що iMessage і Bing не заслуговують статусу gatekeeper в ЄС, так як недостатньо популярні

Завантаження коментарів...

Топ 10 текстів

Дописи
Майже ноунейм – блютуз навушники RoHs A6S
https://secure.gravatar.com/avatar/3756071a2a49be28bde4fde4cd74ec48?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/3756071a2a49be28bde4fde4cd74ec48?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Михайло Шпак

автор

Дописи
За що ми переплачуємо в смартфонах?
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

автор

Дописи
S.T.A.L.K.E.R versus S.T.A.L.K.E.R 2
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg

Назар Яворський

mr.Karter

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати