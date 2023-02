Європарламент проголосував за повну заборону нових авто з ДВЗ до 2035 року. На черзі — схвалення від Ради ЄС

ЄС є найбільшим у світі торговельним блоком і домом для ключових автовиробників, таких як Volkswagen і Mercedes-Benz Group.

Європейський парламент офіційно схвалив нові стандарти щодо викидів транспортних засобів, які фактично заборонять широкий продаж легкових автомобілів і фургонів з двигунами внутрішнього згоряння у 27 країнах блоку до 2035 року.

340 членів Європарламенту проголосували «за», 279 — «проти», а 21 — утримались. Початкова домовленість щодо законодавства була досягнута у жовтні 2022 року — правила передбачають, що всі нові легкові авто та мікроавтобуси, що продаватимуться в ЄС, повинні мати нульові викиди CO2.

Parliament has approved the new CO2 emissions reduction targets for new passenger cars and light commercial vehicles as part of the EU’s Fit for 55 package.

