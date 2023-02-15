Європарламент проголосував за повну заборону нових авто з ДВЗ до 2035 року. На черзі — схвалення від Ради ЄС

ЄС є найбільшим у світі торговельним блоком і домом для ключових автовиробників, таких як Volkswagen і Mercedes-Benz Group.

Європейський парламент офіційно схвалив нові стандарти щодо викидів транспортних засобів, які фактично заборонять широкий продаж легкових автомобілів і фургонів з двигунами внутрішнього згоряння у 27 країнах блоку до 2035 року.

340 членів Європарламенту проголосували «за», 279 — «проти», а 21 — утримались. Початкова домовленість щодо законодавства була досягнута у жовтні 2022 року — правила передбачають, що всі нові легкові авто та мікроавтобуси, що продаватимуться в ЄС, повинні мати нульові викиди CO2.

Parliament has approved the new CO2 emissions reduction targets for new passenger cars and light commercial vehicles as part of the EU’s Fit for 55 package. — European Parliament (@Europarl_EN) February 14, 2023

Аби стати повноцінним законом правила мають пройти ще кілька етапів: зокрема отримати схвалення Ради ЄС та публікацію в Офіційному журналі ЄС. Reuters повідомляє, що на остаточне схвалення очікують до березня, а отже Євросоюз вже на шляху повної відмови від транспорту, що працює на двигунах внутрішнього згоряння.

Запропоновані правила — частина проєкту під назвою «Fit for 55», мета якого скоротити викиди в ЄС на 55% до 2030 року (в порівнянні з рівнем 2021 року). Bloomberg зазначає, що на автомобільний транспорт наразі припадає близько 1/5 викидів в країнах Євросоюзу — тобто скорочення буде ключовим, якщо блок планує стати вуглецево-нейтральним до 2050 року.

Правила мають винятки для компаній, що виробляють менш як 10 тисяч автомобілів чи 20 тисяч фургонів на рік — від них вимагатимуть досягнення лише остаточної цілі до 2035 року (це так званий “пункт Ferrari”, призначений для захисту малих автовиробників).

Подібні плани розглядаються щодо автобусів та вантажівок, викиди від яких хочуть скороти на 90% до 2040 року.

«Такі цілі створюють ясність для автомобільної промисловості та стимулюють інновації та інвестиції для виробників автомобілів. Купівля та користування автомобілями з нульовим рівнем викидів стануть дешевшими для споживачів, а ринок вживаних автомобілів з’являтиметься швидше. Це робить екологічне водіння доступним для кожного», — каже нідерландський політик Ян Гуйтема.

Кінцеві терміни ЄС сходяться з планами, про які оголосили уряди деяких інших країн. У 2020 році Велика Британія оголосила про плани заборонити продаж нових неелектричних автомобілів до 2030 року та нових гібридних автомобілів до 2035 року. Каліфорнія, яка є одним із найбільших авторинків у світі, хоче заборонити продаж нових автомобілів з газовими двигунами до 2035 року (інші штати США можуть наслідувати її приклад у наступні роки).

До 2030 року подібних цілей хочуть досягти Швеція, Данія, Нідерланди та Ізраїль, а Норвегія має усі шанси перемогти в цих “перегонах” — країна може повністю відмовитися від авто з ДВЗ з 2023 до 2025 року (у січні 2022 року у Норвегії продали лише 387 авто з двигунами внутрішнього згоряння).

Джерело: The Verge