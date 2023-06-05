За три дні Street Fighter 6 зіграло 1 млн людей – Capcom планує продати 10 млн копій

Capcom заявляє, що за три дні з моменту виходу Street Fighter 6 придбали 1 млн людей. На честь події у гру був доданий подарунок. П’ятій грі серії для досягнення межі у 1,5 млн копій знадобилося три місяці після релізу.

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Продаж всіх ігор серії оцінюється у 50 млн копій. Старт Street Fighter 6 порівняний з успіхом четвертої частини, яка продалася у кількості 3 млн екземплярів за шість тижнів. Враховуючи продаж Street Fighter 5 у 7 млн, компанія планує досягти 10 млн копій з новою грою.

На думку керівництва Capcom, Street Fighter 6 чекає успіх внаслідок розширення масштабів гри та залучення нових, не хардкорних гравців. Це повинно допомогти їй стати найпродаванішою грою серії.

Street Fighter 6 була добре сприйнята критиками: оцінка гри на Metacritic нині складає 92 бали. Файтинг цього року має конкурувати з Mortal Combat 1 та іншими представниками жанру.

Джерело: VGC