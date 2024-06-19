Зірка «Шаленого Макса» Том Гарді каже, що фанатіє від «Фуріози» — хоча навіть не дивився фільм

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Гарді, який у 2015 році зіграв головну роль у фільмі «Шалений Макс: Дорога гніву», заявив, що є великим фанатом франшизи Джорджа Міллера і приквелу з Анею Тейлор-Джой зокрема — попри те, що ще навіть не подивився стрічку.

«Впевнений, що «Фуріоза» отримає приголомшливий успіх, на що справедливо заслуговують Джордж, Аня та Кріс», — сказав Гарді в інтерв’ю Variety. «Я великий фанат «Шаленого Макса», «Дороги гніву» та «Фуріози». Я не бачив фільм, але знаю, що він особливий, оскільки його створив Джордж».

Сюжет «Фуріози», яка є приквелом до «Дороги гніву», розповідає про становлення персонажки Шарліз Терон — її юну версію зіграла Аня Тейлор-Джой (попри те, що Міллер початково подумував омолодити Терон на екрані за допомогою технологій), яка отримала всього 30 рядків у фільмі.

Попри оптимістичні прогнози стрічка продемонструвала не надто вдалий старт (зі скромними $59 млн) і наразі її глобальна каса сягає $160 млн — менше за виробничий бюджет у $168 млн (і це ще без урахування маркетингових витрат). Зазначимо, що «Дорога гніву» з Томом Гарді, попри те, що став одним з хітових бойовиків, так само не відзначився касою. Стрічка дебютувала скромніше за приквел — із $45 млн та заробила загалом $380 млн по всьому світу.

Цікаво, що «Дорога гніву» не потрапила навіть до 20 найкасовіших фільмів 2015 року, згідно з даними Variety, що власне не завадило поширенню чуток про потенційний сиквел. Водночас Гарді в іншому інтерв’ю Forbes їх спростував, відверто заявивши: «Не думаю, що це відбувається».

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