Amazon снизила цены на ридеры Kindle, скидки достигают $50

Что бы там не говорили сторонники смартфонов и планшетов, но покупка электронной книги – отнюдь не лишняя трата денег и никогда таковой не будет. А тем пользователям, которые давно обдумывают покупку данного устройства определенно стоит обратить внимание на недавнее предложение Amazon, которое может послужить дополнительным стимулом к покупке. В настоящее время интернет-гигант предлагает купить одну из своих читалок Kindle по существенно сниженной цене.

Скидка, в зависимости от модели, варьируется от $30 до $50. Сразу оговорим, что предложение распространяется только на подписчиков тарифного плана Amazon Prime. Кроме того, речь идет о специальных версиях устройств с демонстрацией рекламы Special Offers. Но при желании это не должно стать какой-либо преградой, благо есть множество сторонних сервисов, предоставляющих соответствующие услуги выкупа и доставки товаров с Amazon.

Теперь ближе к сути. Модель Kindle Paperwhite, к примеру, теперь стоит всего $90, что на $30 меньше обычной цены в $120. Обычный Kindle также подешевел на $30 и сейчас предлагается по цене $50. Модель Kindle Voyage, которая практически никогда не предлагалась со скидкой, сейчас продается по цене $150. То есть, экономия при покупке составляет существенные $50. Как отмечает ресурс Kinja Deals, столь щедрой Amazon не была даже во время последней Black Friday. Особняком стоит модель Kindle Oasis. Это дорогостоящая модель читалки Amazon стоимостью $290, которая поставляется в комплекте с кожаной обложкой со встроенным дополнительным аккумулятором. Данная модель предназначена не для массового покупателя, так что отсутствие скидки в данном случае неудивительно.

Источник: The Verge