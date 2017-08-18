Блогер продемонстрировал взлом защищенного паролем iPhone методом обычного перебора

Блогер продемонстрировал взлом защищенного паролем iPhone методом обычного перебора

Автор канала EverythingApplePro на YouTube опубликовал видеоролик, демонстрирующий возможность обхода защиты смартфонов Apple с помощью обычного перебора PIN-кодов. По словам блогера, лазейка, позволяющая взламывать iPhone брутфорсом доступна в актуальной ныне версии iOS, а также в новых бета-версиях iOS 11.

Наблюдательный блогер заметил в мобильной ОС Apple одну небольшую особенность, которая и лежит в основе описанного им способа взлома. Эта особенность позволяет обойти ограничение на количество попыток ввода пароля при входе в систему. Как сообщается, ограничение отключается при попытке входа в систему после ее обновления.

Причем вызвать соответствующее окно (белый экран с надписью «Press home to recover») можно получить искусственно через стороннее ПО и режим восстановления iPhone с сохранением данных.

В своем эксперименте EverythingApplePro использовал для подбора специальное устройство, которое можно купить в свободной продаже. Стоит оно, правда, недешево – $500, но можно найти варианты подешевле. Кроме того, если хорошо знаешь владельца, можно попробовать подобрать пароль вручную.

На одновременный подбор четырехзначных PIN-кодов к трем смартфонам устройству требуется несколько дней. В случае шестизначных паролей срок выполнения задачи возрастает до недели.

Как отмечает Fortune, для обычного взлома пароля методом перебором компьютеру со специализированным ПО потребуется примерно 6,5 минут для четырехзначного кода и около 11 часов — для шестизначного.

Отметим, что до сих пор доподлинно не известно, каким образом спецслужбам США удалось взломать смартфон Apple iPhone, принадлежащий террористу из Сан-Бернардино, без помощи производителя. Возможно, именно таким?

Источник: TJ и EverythingApplePro

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