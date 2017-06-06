Эксперты Bloomberg проанализировали влияние электромобилей на рынок нефти

Влияние электромобилей на глобальный рынок бензина и дизельного топлива пока незначительно. Но оно очень быстро растет. По крайней мере, об этом свидетельствуют цифры, приведенные в докладе издания Bloomberg, который посвящен влиянию электромобилей на рынок нефти.

По информации аналитиков, с 2011 года количество нефти, которую ежедневно делает невостребованной электротранспорт, увеличилось во впечатляющие 95 раз! Если в 2011 году из-за электромобилей продавалось всего лишь на 300 баррелей нефти в день меньше, чем могло бы, если бы это были автомобили с ДВС, то до конца 2017 года электромобили будут делать ненужными свыше 28 000 баррелей нефти ежедневно!



Конечно, это по-прежнему капля в море — всего 0,03% дневного общемирового потребления нефти. Однако за последние 6 лет эта «капля» заметно подросла и неустанно продолжает увеличиваться. Эксперты отмечают, что сегодня электромобили становятся все более популярными, технологии, стоящие за аккумуляторами, улучшаются, так что со временем спрос на нефть из-за электротранспорта гарантированно упадет еще сильнее.



Что касается продаж конкретно электромобилей, то они по-прежнему интересны своей динамикой, а не общим количеством проданных автомобилей. Если сравнить число проданных электрокаров с автомобилями на углеводородах, то процент закономерно будет весьма небольшим. Однако если посмотреть на это с точки зрения динамики, то ситуация кардинально преображается. Так, в 2016 году было продано на 55% больше электрокаров, чем годом ранее: в США продано на 44% больше, а в Канаде — на целых 60%. Как следствие, в прошлом году электрокары вытеснили с рынка на 77% больше нефти, чем в 2015 году.

Напоследок отметим, что, по прогнозам аналитиков Bloomberg, продажи электромобилей к концу 2017 года увеличатся минимум на 39%, а доля вытесненного топлива вырастет на 60%.

Источники: hightech.fm, Bloomberg