Еще один концепт iPhone без рамок (в этот раз действительно красивый)

Один из трендов в дизайне потребительской техники, в частности смартфонов – уменьшение рамок вокруг дисплея. Ярким примером стало внимание, которое привлек Xiaomi Mi Mix, обзор которого не так давно появился у нас на сайте. И чем меньше времени остается до презентации нового iPhone, тем больше слухов и концептов появляется в Сети. В этот раз дизайну смартфона от Apple предрекают не просто обновление «начинки», но и редизайн. Тем более, в этом году должен появиться юбилейный iPhone.

Дизайнер из Венгрии, Габор Балог, совместил в своем новом концепте iPhone минимальные рамки вокруг экрана и Siri, которая в свою очередь получила функциональность дополненной реальности. На картинках достаточно интересно реализовано увеличение площади экрана за счет областей сверху и снизу, где сейчас у iPhone сравнительно большое пустующее пространство.

Так, дизайнер оставил кнопку Home, но сделал ее виртуальной на экране, и отвечает она за активацию Siri. При этом, рядом с этой кнопкой показывается дополнительная информация в виде карточек. Сама же Siri, по идее автора, видит и понимает все вокруг пользователя, который может всячески взаимодействовать с ней. Например, спросить о каком-либо объекте, просто направив на него камеру. Или получить информацию о состоянии стоящего рядом человека (сердечный ритм, температура, дыхание).

Как верно отметил автор сайта The Verge, Влад Савов, технически идея имеет свои недостатки. Управлять гаджетом, у которого совсем нет рамок, будет достаточно неудобно. К тому же, даже думать не хочется, что было бы с таким смартфоном после падения. Не стоит забывать, что если все время будет работать камера и картинка будет анализироваться для работы дополненной реальности, это очень быстро посадит батарею.

И тем не менее, выглядит концепт действительно красиво.

Источники: TheVerge, Gabor Balogh