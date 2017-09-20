General Electric разрабатывает интеллектуальную систему оптимизации работы электросетей

Американская корпорация General Electric (GE) разрабатывает интеллектуальную систему оптимизации работы электросетей, которая позволит в глобальных масштабах сократить издержки отрасли на $200 млрд в год.

«Мы много вкладываем в машинное обучение, очень много. В этих проектах у нас задействовано огромное множество сотрудников», — утверждает Стивен Мартин (Steven Martin), специалист по цифровым технологиям одного из энергетических бизнес-подразделений GE.

По его словам, в конечном счете разрабатываемые технологии позволят в реальном времени оптимизировать потоки энергии между устройствами хранения — например, аккумуляторами — и потребителями, что должно значительно повысить эффективность энергосистем и тем самым значительно сэкономить деньги клиентов. Как сообщается, GE уже подала несколько патентных заявок, касающихся подобного рода технологий.

Напоследок отметим, что машинное обучение – одно из наиболее актуальных IT-направлений, под влиянием которого энергетическая сфера ныне также переживает стремительную трансформацию.

«Отрасль энергетики нуждается в постоянных прорывах», — заключает Мартин, который ранее работал в Microsoft, прежде чем перейти в General Electric в прошлом году.

Источник: Bloomberg