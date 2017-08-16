HBO Spain по ошибке показал новую серию «Игры Престолов», которая должна выйти на следующей неделе
Никогда такого не было, и вот опять. Шестой эпизод седьмого сезона сериала «Игра Престолов» был замечен на просторах Всемирной паутины, хотя его премьера состоится только в ночь на 21 августа. И на сей раз, похоже, виноваты не хакеры и не индийский партнер, а сам телеканал HBO. Точнее, его испанское подразделение, которое ошибочно выложило серию раньше времени. Одними из первых об утечке как обычно сообщили вездесущие пользователи Reddit. На портале опубликовали двухминутный отрывок из эпизода.
По словам зрителей, эпизод был доступен около часа, после чего был удален. Серию успели транслировать на YouTube, в Instagram и Twitch, но сейчас почти все записи трансляций заблокировали.
- 31 июля неизвестным хакерам удалось украсть у телеканала HBO 1,5 ТБ данных, в том числе сценарии и видео еще не вышедших серий. Позже хакеры потребовали выкуп – шесть миллионов долларов в биткоинах, пригрозив в противной случае выложить в сеть все награбленное «добро».
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- 4 августа в сети оказался четвертый эпизод седьмого сезона сериала «Игра Престолов» в оригинальной озвучке и плохом качестве. Но в результате утечка не помешала этой серии стать самой просматриваемой за всю историю сериала.
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- 14 августа четверо граждан Индии были задержаны по подозрению в причастности к утечке эпизода сериала «Игра престолов». Все они работали в компании Star India, логотип которой содержала слитая серия.