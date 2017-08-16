HBO Spain по ошибке показал новую серию «Игры Престолов», которая должна выйти на следующей неделе

Никогда такого не было, и вот опять. Шестой эпизод седьмого сезона сериала «Игра Престолов» был замечен на просторах Всемирной паутины, хотя его премьера состоится только в ночь на 21 августа. И на сей раз, похоже, виноваты не хакеры и не индийский партнер, а сам телеканал HBO. Точнее, его испанское подразделение, которое ошибочно выложило серию раньше времени. Одними из первых об утечке как обычно сообщили вездесущие пользователи Reddit. На портале опубликовали двухминутный отрывок из эпизода.

По словам зрителей, эпизод был доступен около часа, после чего был удален. Серию успели транслировать на YouTube, в Instagram и Twitch, но сейчас почти все записи трансляций заблокировали.

Источник: Reddit и TJ