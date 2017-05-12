Humble Bundle бесплатно раздаёт игру Dungeons 2

Сервис Humble Bundle, специализирующийся на продаже игровых бандлов, в течение ограниченного времени раздаёт стратегию Dungeons 2.

В Dungeons 2 игроку придется уступить ненасытной жажде мести Лорда Подземелья и собрать страшных новых монстров со всех уголков подземного мира, чтобы выполнить его злую волю. В этот раз покорить подземный мир недостаточно — сейчас Лорд Подземелья распространит свое влияние на жалких людишек и попытается завоевать верхний мир.

Игрок возьмёт под свой контроль могущественного Лорда Подземелья и создаст паутину уникальных и ужасных подземелий, соберёт армию грозных созданий и будет командовать двумя новыми фракциями. Кроме того, игрок сможет проверить свои силы в четырёх различных режимах игры в многопользовательском режиме до четырех игроков, сразившись с другими Лордами Подземелья по локальной сети или через Интернет.

Получить Dungeons 2 бесплатно можно на сайте Humble Bundle по следующему адресу. На момент подготовки материала до конца раздачи осталось немногим больше одного дня. Активировать полученный код нужно до 27 мая.