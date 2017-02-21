Миллиардер Марк Кьюбан считает, что будущее – за гуманитариями

Становиться финансистом в будущем бессмысленно, так как алгоритмы лучше любого человека будут обрабатывать и анализировать данные. Философы и филологи, напротив, имеют все шансы добиться успеха. По крайней мере, именно так считает миллиардер и предприниматель Марк Кьюбан.

По его мнению, в будущем роботы отберут у людей большую часть рабочих мест, изменят рынок и природу труда. Причем в ближайшие 5-10 лет произойдут такие масштабные трансформации, которых человечество не наблюдало последние 30 лет: люди не только лишатся рабочих мест, но также потеряют возможность переучиваться – так как переобучаться банально будет нечему.

По словам Кьюбана, в мире начался процесс автоматизации того, что уже было автоматизировано. Аналитики и кодеры уже не могут сравниться с алгоритмами, так как те способны обрабатывать больше информации в рекордные сроки.

Сфера финансов при этом особенно подвержена подрыву, так как машинный интеллект способен без участия человека проанализировать огромные массивы данных и выдать необходимые прогнозы.

Таким образом, миру «надо готовиться» к ускоренному росту безработицы. Впрочем, речь не идет о совсем уж безвыходной ситуации.

«Я считаю, что через 10 лет спрос на специалистов по гуманитарным наукам будет больше, чем спрос на программистов или даже на инженеров. — отмечает Кьюбан. – В будущем понадобятся люди с особенным взглядом на вещи, которые смогут дать критическую оценку данным, собранным алгоритмами».

Этими навыками, как считает предприниматель, обладают филологи и философы.

К слову, значение философии в будущем подчеркивает и президент Ирландии Майкл Хиггинс. Он полагает, что в мире технологий именно гуманитарная наука позволит формулировать идеи и выносить взвешенные суждения, то есть выполнять задачи, которые пока не даются роботам и алгоритмам. Философию в Ирландии уже преподают подросткам 12-16 лет и собираются ввести спецкурс для младших школьников.

Источник: hi-tech.fm