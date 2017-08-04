Новая серия «Игры престолов» попала в сеть накануне премьеры

На форуме Reddit выложили ссылку на загрузку 4 серии 7 сезона популярного сериала «Игра престола», которая выйдет на канале HBO только в ночь 7 августа. Размер файла – 230 МБ, но это полный эпизод в оригинальной озвучке. Просто он представлен в низком качестве. Это явно подлинная видеозапись, но неясно, является ли эта версия окончательной.

Изначально ссылка вела на облачное хранилище Google Диск, но вскоре раздачу закрыли. Наверняка скоро еще не вышедший эпизод появится на торрентах.

Водяной знак «For internal viewers only» в левом верхнем углу копии недвусмысленно указывает, что попавшая в сеть серия предназначена не для публичного показа. Еще там можно заметить логотип телевизионной компании India PVT. LTD.

Вполне вероятно, что этот «слив» имеет прямое отношение к недавнему взлому HBO. Напомним, 31 июля неизвестным хакерам удалось украсть у телеканала 1,5 ТБ данных, в том числе сценарии и видео еще не вышедших серий. Немного позже выяснилось, что взломали личную почту старшего руководителя канала и похитили данные аккаунтов с подписками, личную переписку и другие данные. Можно предположить, что за этой утечкой последуют и другие.

Отметим, что хакеры взламывали HBO и ранее. В 2015 году незадолго до премьеры пятого сезона «Игры престолов» хакеры выложили в интернет первые четыре эпизода сериала.

Источник: TJ и Reddit