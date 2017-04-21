По слухам, смартфон Xiaomi Mi 6 Plus получит 5,7-дюймовый дисплей, новый «безрамочный» дизайн и будет представлен уже через два месяца

Два дня назад Xiaomi анонсировала свой новый 5,15-дюймовый флагманский смартфон Mi 6, однако в отличие от тех же Apple и Samsung, представляющих свои новинки разноразмерными парами, китайская компания обошла вниманием более крупную версию флагмана Xiaomi Mi 6 Plus. Впрочем, согласно данным сразу нескольких утечек, эта модель существует и будет представлена в течение ближайших двух месяцев.

Сначала авторитетный эксперт Пан Цзютанг (Pan Jiutang) подтвердил планы компании Xiaomi по выводу Xiaomi Mi 6 Plus на рынок. Затем аппарат с кодовым обозначением Xiaomi «MDE40» попал в базу данных центра сертификации 3C, причем внесли его туда в день анонса Mi 6 — 19 апреля.

Ожидается, что Xiaomi Mi 6 Plus будет основан на той же топовой аппаратной платформе Qualcomm Snapdragon 835 (кстати, именно отсутствие достаточно количество этих чипов на рынке называли в качестве одной из причин задержки фаблет-версии новинки), что и обычный Mi 6, однако получит более крупный 5,7-дюймовый дисплей с Full HD разрешением, 6 ГБ оперативной памяти и два варианта хранилища данных — на 64 ГБ и 128 ГБ.

Также подразумевается, что фаблет получит набор камер не хуже, чем у базовой версии — с двумя 12 Мп модулями и системой оптической стабилизации изображения. Возросшие габариты позволят интегрировать батарею большей емкости, и вместо аккумулятора на 3350 мАч Xiaomi Mi 6 Plus должен получить емкость порядка 4500 мАч.

Интересно, что по слухам новинка должна стать не просто увеличенной версией Mi 6, а получить другой дизайн с еще более узкими рамками вокруг дисплея в стиле модели Mi Mix. Если все пойдет по плану, то мы сможем убедиться в правдивости данных утечек уже в июне текущего года.

Источник: Gizmochina