Популярный бесплатный проигрыватель Media Player Classic Home Cinema (MPC-HC) уходит в историю

На этой неделе популярный многофункциональный мультимедийный проигрыватель для Windows Media Player Classic Home Cinema (MPC-HC) получил свежее обновление, которое принесло ряд улучшений. Одновременно разработчики сделали еще одно, менее радостное объявление: нынешняя новейшая версия под порядковым номером 1.7.13 с большой вероятность станет последней. От дальнейшего развития проекта решено отказаться из-за отсутствия интереса разработчиков. Об этом говорится в недавнем сообщении в официальном блоге MPC-HC.

«В течение последних нескольких месяцев, или даже лет, число участвующих в развитии проекта разработчиков постоянно уменьшалось и в итоге неизбежно достигло нуля. Это, к сожалению, означает, что проект официально мертв, и этот релиз станет последним… Если какие-то люди не вернут его обратно к жизни. В любом случае, все когда-нибудь заканчивается, а жизнь продолжается. Это было приятное путешествие», – говорится в сообщении.

Все желающие, у кого есть опыт работы на C / C ++ и желание внести свой вклад в проект, могут обращаться лично к пользователю XhmikosR, одному из главных разработчиков, написавшему прощальное письмо (контакты найдете здесь).

Бесплатно загрузить новейшую и последнюю версию MPC-HC 1.7.13 можно на официальном сайте проекта. Что же касается новшеств, то разработчики указывают следующее:

переход с библиотеки mhook на более широко поддерживаемую MinHook;

для работы программы теперь требуется процессор с поддержкой инструкций SSE2.

обновлены LAV Filters (v0.70.2), Little CMS (v2.8 (d41071e)), MediaInfoLib (v0.7.97), ZenLib (v0.4.35), Unrar (v5.5.6);

обновлены файлы локализаций;

исправлена проблема с масштабированием информации во вкладке MediaInfo на экранах с высоким разрешением.

Источник: mpc-hc.org