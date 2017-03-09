Постер седьмого сезона сериала «Игра престолов» обещает лёд и пламя

Зима закончилась, а значит настала пора готовиться к выходу очередного сезона сериала «Игра престолов». Чтобы подогреть интерес публики, авторы сериала публиковали постер, анонсирующее седьмой сезон.

Если постеры предыдущих сезонов содержали хоть какие-то намёки на сюжет (например, изображение персонажей), то теперь авторы предлагают поклонникам воспользоваться своей фантазией. Новый постер говорит лишь о том, что зрителей ждут огонь и лёд. Напомним, сериал «Игра престолов» основан на серии романов «Песнь Льда и Пламени». Возможно, это намёк на близкую развязку. Или на схватку драконов Дейенерис Таргариен с белыми ходоками Короля Ночи.

Точные сроки начала показа седьмого сезона сериала «Игра престолов» пока не называются. Ранее ходили слухи, что показ нового сезона может начаться позже обычного. Возможно, больше сведений появится во время проведения фестиваля SXSW, который откроется 10 марта. В нём будут принимать участие шоураннеры Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс, а также актрисы Мэйси Уильямс и Софи Тернер.

Источник: The Verge