Стив Возняк рассказал, каким он видит будущее человечества

Стив Возняк, сооснователь Apple, накануне фестиваля Silicon Valley Comic Con (SVCC), темой которого станет человечество после 2075 года, поделился своим видением будущего.

По его мнению, в течение ближайших 58 лет (до 2075 года) крупные IТ-корпорации — в частности, Apple, Google и Facebook — благодаря капиталу и грамотным инвестициям сохранят и приумножат свое влияние, Марс будет освоен и заселен, а искусственный интеллект станет повсеместным явлением.

Основные тезисы его интервью:

«Посмотрите, сколько денег у Apple (компания располагает $246,1 млрд). Они могут инвестировать во что угодно. Странно даже думать, что к 2075 Apple прекратит свое существование. То же касается Google и Facebook», — полагает Стив Возняк.

В 70-е годы пустыни станут идеальным пространством для строительства новых городов. Люди начнут селиться в небольших домах в форме куполов, а квартирный вопрос будет окончательно решен.

При этом в городах повсеместным явлением станет искусственный интеллект. “Умным” функционалом обзаведутся стены и другие поверхности. С их помощью можно будет совершать покупки, общаться и получать доступ к развлекательному контенту.

Число врачей и больниц будет сведено к минимуму. Медицинские гаджеты позволят людям без посещения поликлиник ставить диагнозы и выписывать необходимые лекарства.

Тяжелую промышленность в будущем переведут в космос. Производственные площади переместятся на Марс, а Земля будет использоваться только для проживания.

В то же время, считает Возняк, освоение дальнего космоса не приведет к новым знакомствам — наладить связь со внеземными цивилизациями, скорее всего, не удастся.

Напоследок отметим, что прогнозы сооснователя Apple не стоит недооценивать. Так, еще в 1982 году он предрек, что портативные переносные компьютеры получат широкое распространение.

Источник: hitech.fm