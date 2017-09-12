Титан и керамика против бетона: Дроп-тесты смартфона Essential Phone показали весьма неожиданные результаты

Известного энтузиаста JerryRigEverything настолько впечатлил новенький смартфон Essential Phone, а точнее, его способность противостоять физическим воздействиям, что он решил в порядке исключения подвергнуть новинку дополнительной серии испытаний.

Как известно, аппарат выполнен в корпусе из титана и керамики, а экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5. Стандартное вскрытие iFixit показало наличие у аппарата дополнительной металлической пластины, которая вместе с другими материалами корпуса обеспечивает ему непревзойденную прочность на изгиб. В рамках нового испытания JerryRigEverything решил проверить, насколько хорошо устройство способно выдерживать падения. Энтузиаст несколько раз уронил устройство на бетонную плиту разными способами.

Изначальная имитация неосторожного обращения, подразумевающая соскальзывание смартфона с колена с приземлением на экран не прошла бесследно. В результате падения защитное стекло, прикрывающее экран устройства, растрескалось в нескольких местах. Справедливости ради отметим, что характер повреждений не мешал работе экрана и не отразился на работоспособности аппарата в целом. Затем испытатель еще раз уронил устройства с колена, но уже не фронтальной панелью, а тыльной стороной из керамики. Ранее на примере Xiaomi Mi Mix мы хорошо усвоили, что керамические смартфоны лучше не ронять, но дроп-тест с Essential Phone показал весьма неожиданный результат – устройство перенесло падение без видимых повреждений.

Падение с высоты около одного метра (уровень переднего кармана джинсовых брюк) на один из нижних углов с приличным отскоком, несколькими пируэтами и приземлением на лицевую часть смартфон тоже пережил без новых повреждений. Такое же падение тыльной стороной плашмя на бетон тоже не оставило никаких отпечатков, что, безусловно, впечатляет.

Заключительная часть испытаний с падениями с высоты роста JerryRigEverything на нижнюю грань и на тыльную сторону оказалась самой эпичной. Защитное стекло, прикрывающее переднюю панель полностью растрескалось, а экран разбился и стал непригодным для использования. Но самым удивительным является то, что титановая рамка и тыльная сторона смартфона перенесли падения без каких-либо новых (для новой серии тестов JerryRigEverything взял уже тестируемый им Essential Phone) видимых повреждений и деформаций. Таким образом можно констатировать, что самым слабым местом Essential Phone – является именно лицевая панель и заинтересованным в его покупке пользователям определенно стоит задуматься о защитной пленке или чехле.

Источник: JerryRigEverything