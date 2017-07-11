В Китае стартовал 200-дневный эксперимент по симуляции продолжительной миссии на Луне

В специализированной лаборатории в Пекине началась подготовка к реализации лунной программы Китая. Четыре студента-волонтера Бэйханского университета проведут 200 дней в полной изоляции в специальной биорегенеративной базе жизнеобеспечения — первой, которую разработали непосредственно в КНР, и третьей в мире. Предполагается, что эксперимент позволит китайским ученым понять, какие следует предпринять меры, чтобы сберечь психику реальных космонавтов во время будущих продолжительных миссий на Луне.

Проект получил название «Юэгун» (Lunar Palace, «Лунный дворец»). Сообщается, что добровольцам предстоит более полугода уживаться в «прототипе реальной лунной базы Lunar Palace-1» — крохотной изолированной капсуле площадью около 160 квадратных метров, состоящей из трех модулей: основного жилого помещения площадью 42 квадратных метра и двух отсеков для выращивания растений площадью 50-60 квадратных метров. При этом в жилом помещении, помимо четырех спальных отсеков, также расположены одна общая комната, ванная, помещения для лабораторных животных и переработки отходов.

Отметим, что в распоряжении студентов находятся исключительно те ресурсы, которыми в теории будут обладать участники реальной космической экспедиции. Так, для добычи кислорода им придется выращивать растения, а питьевая вода будет добываться из мочи путем ее переработки.

Интересно, что особое внимание ученые, наблюдающие за ходом проекта, уделили психологическим аспектам пребывания в изоляции. Так, чтобы испытуемые не теряли мотивацию, они должны будут ежедневно выполнять определенные задания — в основном, различные опыты над экспериментальными видами овощей и сельхоз культур.

Когда эксперимент подойдет к концу, добровольцы пройдут психологические и физические тесты. По их результатам ученые определят, как ограниченное пространство, отсутствие поддержки со стороны друзей и семьи, а также нехватка естественного солнечного света в течение продолжительного периода времени могут повлиять на психическое, психологическое и физическое здоровье реальных космонавтов.

Напоследок отметим, что важность этого эксперимента для Китая не стоит недооценивать. Страна полна решимости уже в ближайшем будущем вступить в общемировую космическую гонку: так, Пекин планирует высадить свой зонд на Луну в следующем году, а астронавтов — в 2036-м. При этом КНР предстоит начинать сразу с продолжительных миссий с участием человека, поскольку ее крупнейшие соперники в лице NASA и SpaceX намерены осуществить пилотируемую миссию на Марс уже в 2025 году.

Источники: Engadget, CHTN