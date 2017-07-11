В Китае стартовал 200-дневный эксперимент по симуляции продолжительной миссии на Луне

В Китае стартовал 200-дневный эксперимент по симуляции продолжительной миссии на Луне

В специализированной лаборатории в Пекине началась подготовка к реализации лунной программы Китая. Четыре студента-волонтера Бэйханского университета проведут 200 дней в полной изоляции в специальной биорегенеративной базе жизнеобеспечения — первой, которую разработали непосредственно в КНР, и третьей в мире. Предполагается, что эксперимент позволит китайским ученым понять, какие следует предпринять меры, чтобы сберечь психику реальных космонавтов во время будущих продолжительных миссий на Луне.

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Проект получил название «Юэгун» (Lunar Palace, «Лунный дворец»). Сообщается, что добровольцам предстоит более полугода уживаться в «прототипе реальной лунной базы Lunar Palace-1» — крохотной изолированной капсуле площадью около 160 квадратных метров, состоящей из трех модулей: основного жилого помещения площадью 42 квадратных метра и двух отсеков для выращивания растений площадью 50-60 квадратных метров. При этом в жилом помещении, помимо четырех спальных отсеков, также расположены одна общая комната, ванная, помещения для лабораторных животных и переработки отходов.

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Отметим, что в распоряжении студентов находятся исключительно те ресурсы, которыми в теории будут обладать участники реальной космической экспедиции. Так, для добычи кислорода им придется выращивать растения, а питьевая вода будет добываться из мочи путем ее переработки.

Интересно, что особое внимание ученые, наблюдающие за ходом проекта, уделили психологическим аспектам пребывания в изоляции. Так, чтобы испытуемые не теряли мотивацию, они должны будут ежедневно выполнять определенные задания — в основном, различные опыты над экспериментальными видами овощей и сельхоз культур.

Когда эксперимент подойдет к концу, добровольцы пройдут психологические и физические тесты. По их результатам ученые определят, как ограниченное пространство, отсутствие поддержки со стороны друзей и семьи, а также нехватка естественного солнечного света в течение продолжительного периода времени могут повлиять на психическое, психологическое и физическое здоровье реальных космонавтов.

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Студенты Бэйханского университета, посетившие отсек с растениями Lunar Palace-1 до старта эксперимента.

Напоследок отметим, что важность этого эксперимента для Китая не стоит недооценивать. Страна полна решимости уже в ближайшем будущем вступить в общемировую космическую гонку: так, Пекин планирует высадить свой зонд на Луну в следующем году, а астронавтов — в 2036-м. При этом КНР предстоит начинать сразу с продолжительных миссий с участием человека, поскольку ее крупнейшие соперники в лице NASA и SpaceX намерены осуществить пилотируемую миссию на Марс уже в 2025 году.

Источники: Engadget, CHTN

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