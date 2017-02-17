В Microsoft сделали интерактивный клип-игру «Meet me at Go!» в ретро-стиле для музыкальной группы M83

Специально для французской электро-поп команды M83, авторов хита Midnight City, разработчики Microsoft создали гоночную ретро-аркаду в качестве интерактивного клипа к песне «Go!». Проект «Meet me at Go!» вдохновлялся киберпанк эстетикой, а при его создании был использован специальный 8-битный ремикс композиции.

По словам разработчиков, эффект погружения достигается благодаря соотнесению видеоряда и игрового процесса частям песни: к примеру, в куплете скорость замедляется, в припеве же динамика увеличивается. Сам геймплей представляет собой гоночную аркаду, где игрок должен избегать препятствия и собирать бонусные очки.

Игра была создана на игровом движке Unity, после чего была перенесена на универсальную платформу Windows (UWP). При этом разработчики Microsoft специально сделали игру доступной на большинстве ПК непосредственно из браузера, либо для загрузки в Магазине Windows. Управление производится мышкой либо с помочью тач-скрина.

Источник: Microsoft