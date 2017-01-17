Десятки компаний хотят строить солнечные электростанции в Чернобыльской зоне отчуждения

Последние полгода украинское Минэкологии ведет активные переговоры с инвесторами о размещении солнечных электростанций в Чернобыльской зоне отчуждения. Инвесторов привлекают сниженные рентные ставки на землю и готовые линии электропередач, которые изначально создавались для ЧАЭС. В интервью изданию Bloomberg министр экологии Остап Семерак заявил, что среди 39 компаний, желающих получить разрешение на установку солнечных панелей мощностью около 2 ГВт, есть 13 международных инвесторов.

«Мы получили запросы от бизнесов, которые заинтересованы в аренде земли для строительства солнечных станций. Мы не рассчитываем на прибыль от использования земли, а хотим получить выгоду от инвестиций», — сообщил министр изданию.

Среди иностранных инвесторов уже известны китайские GCL System Integration Technology Co Ltd. и China National Complete Engineering Corp. Они планируют построить солнечные станции мощностью 1 ГВт в несколько этапов. Теперь стало известно, что в проекте заинтересована немецкая фирма, которая специализируется на строительстве станций на основе возобновляемых источников энергии. Она подала заявку на установку 500 МВт, сообщил Семерак, отказавшись назвать компанию. Другие предложения касаются сооружения более мелких СЭС мощностью около 20 МВт. Помимо китайских и немецкой компании, заявки подали фирмы из Ирландии, Дании, Австрии, Болгарии, Беларуси и Украины.

«[Компании] запросили от 20 до 1 000 гектаров для своих проектов», — заявил министр.

Он также добавил, что для привлечения иностранных инвестиций государство снизило ренту в зоне отчуждения на 85%. Помимо этого, в Украине до 2030 года действует фиксированный зеленый тариф, который будет постепенно снижаться каждый год. Проекты, которые заключат договора в 2017 году, будут получать 17 евроцентов за киловатт энергии.

Еще один аргумент в пользу строительства солнечных электростанций — линии электропередач, изначально проложенные для четырехгигаваттной ЧАЭС. Теперь государство исследует вопрос, как они справятся с прерывистым напряжением СЭС. Семерак также сообщил Bloomberg, что министерство пытается найти баланс между желанием получать электроэнергию из возобновляемых источников и тем, как это отразится на платежках потребителей. Так, в Германии граждане обязаны поддерживать возобновляемые источники в счетах за электричество. За прошлый год они заплатили рекордные 25 млрд евро.

Финансирование строительства СЭС на территории Чернобыльской зоны рассматривает и один из основных доноров Украины — ЕБРР. Для инвестиций у него есть несколько условий: строительство должно проходить в безопасной среде (площадки должны будут пройти соответствующий аудит), а проекты должны быть экономически жизнеспособными. Об этом изданию заявил представитель банка Антон Усов.

Источник: AIN, КМУ