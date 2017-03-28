Илон Маск основал компанию Neuralink, которая займется подключением мозга к компьютеру

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск (Elon Musk) создал новый стартап Neuralink, который займётся разработкой интерфейса, позволяющего связать человеческий мозг с компьютером.

Новая компания всё ещё находится на раннем этапе существования, её публичная презентация не проводилась. Она займётся созданием устройств, которые могут быть имплантированы в человеческий мозг с конечной целью помочь людям объединиться с программным обеспечением и идти в ногу с достижениями в области искусственного интеллекта. Эти усовершенствования могут улучшить память или позволят реализовать прямое взаимодействие с вычислительными устройствами.

На протяжении последних 6 месяцев Илон Маск неоднократно намекал на существование Neuralink. Совсем недавно в Дубае он заявил следующее:

«Со временем я думаю, что мы, вероятно, увидим более близкое слияние биологического интеллекта и цифрового интеллекта».

Он добавил, что «это в основном, связано с пропускной способностью, скоростью связи между вашим мозгом и вашей цифровой версией». В ответ на вопросы подписчиков в Twitter Маск сообщил о своём прогрессе в так называемом «нейронном кружеве», которое является технологией из научной фантастики для реализации интерфейса между мозгом и компьютером, что позволит людям улучшить себя.

На сегодняшний момент такие интерфейсы мозг-компьютер существуют только в научной фантастике. В медицинской сфере для компенсации последствий болезни Паркинсона, эпилепсии и других нейродегенеративных заболеваний использовались электродные решетки и другие имплантаты. Тем не менее, очень немногие люди на планете имеют сложные имплантаты, размещенные внутри их черепов. В то же время количество пациентов с базовыми стимулирующими устройствами составляет всего лишь несколько десятков тысяч. Это отчасти связано с тем, что операции на человеческом мозге инвазивны и невероятно опасны. На них решаются лишь те пациенты, которые исчерпали все другие медицинские возможности.

Однако это не останавливает компании из Кремниевой долины от проведения соответствующих исследований. Например, стартап Kernel, созданный сооснователем Braintree Брайаном Джонсоном (Bryan Johnson), также пытается улучшить возможности человеческого познания. Команда нейробиологов и разработчиков работает над устранением последствий нейродегенеративных заболеваний и, в конечном счете, пытается сделать наш мозг умнее и быстрее.

Теперь подобными проблемами займётся и стартап Neuralink. По данным The Wall Street Journal, он был основан в Калифорнии в июле прошлого года в качестве исследовательской компании медицинского направления.

Однако нейробиологи утверждают, что мы пока ещё очень далеки от понимания функционирования человеческого мозга, взаимодействия нейронов, методов сбора данных нейронами, наши познания в этой сфере находятся в зачаточном состоянии.

Также нейробиологи считают, что люди будут соглашаться на использование мозговых имплантатов только в случае тяжёлых болезней.

«Большинство здоровых людей испытывают дискомфорт от одной только мысли о том, что доктор может вскрыть их череп», — считает нейробиолог и доцент из Университета Торонто Блейк Ричардс (Blake Richards).

Источник: The Verge