Представлена операционная система Android O Developer Preview

Вчера вечером компания Google взяла и выпустила операционную систему Android O Developer Preview. В прошлом году Google тоже выпустила предварительную версию новой ОС в марте, но, тем не менее, релиз стал неожиданностью. Android O Developer Preview уже доступна для загрузки.

Как и ранее в подобных случаях, сборка эта ориентирована на разработчиков, так что повседневно пользоваться такой версией ОС нельзя. Потребительская версия следующей версии Android традиционно выйдет осенью и, вероятно, нас ожидает еще один анонс Android O в ходе грядущей Google I/O в мае с выпуском бета-версии для публичного тестирования.

Итак, Google пока не раскрывает всех карт, но о некоторых нововведениях и улучшениях известно уже сейчас. Само собой, в Google в очередной раз поработали над энергосбережением. В Android O Google продолжает тенденцию урезания функциональности приложений в фоновом режиме, чтобы сократить расход энергии к минимуму. В общем, это то, что в iOS уже сделано давно.

По словам главного инженера подразделения по разработке Android Дэйв Берк, в Android O введены новые автоматические ограничения на процессы и операции, совершаемые приложениями в фоновом режиме, по трем ключевым областям: скрытая передача данных, фоновые службы и обновления местоположения. Вполне возможно, что эти изменения будут иметь негативные последствия для некоторых приложений, поэтому разработчики хотят посмотреть как будет на практике. Оценивать улучшения автономности довольно сложно, особенно на столь ранней стадии, так что пока сложно сказать, возымеет ли эта стратегия Google нужный эффект.

Куда проще оценивать изменения в системе отображения уведомлений. Похоже, что Google решила менять оповещения с каждым новым выпуском следующей ключевой версии ОС. Но подход Android в целом кажется лучше, чем у конкурентов. Что же касается Android O, здесь главным новшеством стала возможность группирования уведомлений по категориям, именуемым «Каналами». Пока описание выглядит довольно расплывчатым, но, похоже, что пользователи получат больше контроля над настройкой уведомлений в разрезе приложений, они смогут выбрать, уведомления от каких приложений они хотят видеть на главной панели, а каких – нет. Поэтому, если приложение предлагает «высокоприоритетные оповещения» и «целевую рекламу», можно будет заставить его замолчать прямо из общих настроек Android, не копаясь в интерфейсе приложения.

Что касается «расплывчатости», Брек упоминает некие «новые визуальные эффекты и группировку уведомлений». Оттенки уведомлений и группировка должна повысить удобство работы с уведомлениями, одновременно сохранив обзор главного экрана.

Еще одно интересное нововведение, упомянутое в документации для разработчиков, – отложенные уведомления – по аналогии с письмами. Можно будет отложить прочтения уведомления, после чего оно появится снова лишь спустя некоторое время. Довольно-таки полезная возможность.

В Android O компания Google также стремится повысить качество передаваемого аудио на Bluetooth-наушники путем внедрения поддержки «высококачественных аудиокодеков», в том числе Sony LDAC.

Кроме того, Google разрешит разработчикам приложений создавать «адаптивные иконки», которые будут менять свой внешний вид и форму в зависимости от выбранной темы оформления. Это может говорить о двух вещах: значение тем оформления возрастает, либо возрастает популярность иконок, но большинство попросту не желает с ними возиться.

Вот еще несколько изменений, связанных с отображением контента и навигацией по интерфейсу:

подлинный режим «картинка в картинке» для видео;

новое всплывающее окно, которое приложения могут использовать вместо окна системных предупреждений (на самом деле это звучит ужасно);

поддержка многооконности для выполнений действий на внешнем мониторе»;

новые способы обеспечения возможности навигации и автоматического управления элементами интерфейса клавиатурой, в том числе через клавишу Tab и клавиши со стрелками.

Если сложить все это вместе, то становится очевидным, что Google полна решимости заставить Android работать лучше на хромбуках.

Есть еще масса нововведений конкретно для разработчиков. Это API с автозаполнением, которые должны упростить добавление менеджеров паролей в список приложений с правами на автозаполнение, поддержка шрифтов на правах полноценных ресурсов Android, что должно упростить их применение в XML-макетах, улучшенный WebView, новые компоненты Java, включая Java 8 API и оптимизации среды выполнения кода, «телекоммуникационный фреймворк» для поддержки сторонних VOIP-приложений в качестве родных, функция Network Aware Networking для обмена данными между Android-устройствами и много другого.

Android O Developer Preview поддерживают Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player, Pixel, Pixel XL, Pixel C. Владельцы этих устройств могут без проблем загрузить обновление «по воздуху», не прибегая ни к каким ухищрениям. Кроме того, протестировать новую ОС можно на ПК посредством эмулятора.

Источник: Google