В 2016 году производство «зеленой» электроэнергии в Украине превысило 1,7 млрд кВт⋅ч

В течение последних двух лет в Украине активизировалась сфера производства электроэнергии из возобновляемых источников. При этом в 2016 году ввели 120 МВт новых мощностей объектов, генерирующих «зеленую» электроэнергию и работающих по «зеленому» тарифу, что в 4 раза больше чем в 2015 году, — сообщил председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Комментируя последние статистические данные по этому вопросу, руководитель ведомства отметил: показательным является тот факт, что из этих 120 МВт мощностей 99,1 МВт — это солнечные электростанции.

В Госэнергоэффективности также напомнили, что кроме этого, после почти двухлетнего затишья в секторах ветроэнергетики и биоэнергетики, было введено 3 ветроэлектростанции общей мощностью 11,6 МВт и 1 электростанция ​​на биомассе мощностью 3,5 МВт. Также в 2016 году установили 3,3 МВт мощностей малых ГЭС и 3,1 МВт — объектов, производящих электроэнергию из биогаза.

«Такие статистические данные — результат эффективного действия подготовленного совместно с Госэнергоэффективности Закона Украины №514-VIII от 04.06.2015 г., которым отменено требование местной составляющей, введена надбавка в размере 5% и 10% к тарифу за использование оборудования украинского производства, увеличен тариф на производство электроэнергии из биомассы и биогаза», — сообщил Савчук.

Как пояснил председатель агентства, именно благодаря этому закону в 2016 году две ветроэлектростанции и одна микро-ГЭС смогли получить надбавку к «зеленому» тарифу за использование оборудования отечественного производства.

«Такая премия стимулирует бизнес и инвесторов работать на украинском рынке, активизирует производство оборудования и материалов в сфере возобновляемой энергетики, способствует развитию национальной экономики и созданию рабочих мест», — добавил он.

По данным ведомства, всего, по состоянию на 1 января 2017 года в Украине установленная мощность объектов, производящих электроэнергию из возобновляемых источников и работающих по «зеленому» тарифу, составляет 1,1 ГВт. В 2016 году этими объектами было произведено более 1,7 млрд кВт⋅ч электроэнергии.

Также добавим, в прошлом году в Украине существенно увеличилось количество домохозяйств, использующих солнечные панели. По данным Госэнергоэффективности, количество украинских домохозяйств, установивших солнечные электроустановки, по сравнению с 2015 годом увеличилось более чем вчетверо – с 244 до 1109 штук. При этом суммарная мощность всех солнечных установок за аналогичный период возросла более чем в семь раз – с 2,2 МВт по состоянию на конец 2015 года до 16,7 МВт в конце 2016 года. То есть, домохозяйства начали устанавливать солнечные установки большей мощности.

Источник: hubs