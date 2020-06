Beyond Blue – глубокое синее море

Beyond Blue – медитативная подводная адвентюра студии E-Line Media, вдохновленная работой некоммерческой организации OceanX, занимающейся морскими исследованиями. Разработчики преследуют самые благие намерения – привлечь внимание игроков к проблеме загрязнения океанов и эксплуатации водных ресурсов.

Beyond Blue Жанр адвентюра

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Языки английский, русский

Разработчик E-Line Media

Издатель E-Line Media

Сайт Steam

Инициатива OceanX, финансируемая миллиардером и филантропом Рейем Далио (основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates, состояние $18,7 млрд.), объединяет морских исследователей, высокотехнологические компании и современные медиа с целью «исследования океанов и возвращения их всему миру». В числе достижений OceanX: первые съемки неуловимых гигантских кальмаров; открытие более 180 видов люминесцентных рыб и ягуаровой кошачьей акулы; участие в съемках сериалов Great Barrier Reef и Blue Planet II; исследование места катастрофы рейса Air France Flight 447 (пропал 1 июня 2009 г.); совместные с NASA испытания прототипа автономного подводного дрона Orpheus, чьим потомкам предстоит в будущем исследовать подледные океаны спутника Сатурна Европы. Впечатляющие успехи, неудивительно, что часть из них E-Line Media решила перенести в игровой формат.

Ученые, принимающие участие в проекте OceanX, выступили в качестве консультантов Beyond Blue, кроме того, короткие видеоинтервью с морскими биологами можно найти в специальном разделе Ocean Insights, они будут открываться по мере прохождения игры. Сама же студия E-Line Media может быть знакома вам по другому необычному игровому проекту — основанной на инуитских сказках адвентюры Never Alone (Kisima Ingitchuna) про девочку и ее полярную лисицу.

Beyond Blue – история ныряльщицы и исследователя Мираи, которая совершает серию погружений, пытаясь проследить историю одной семьи кашалотов и ее новорожденного члена. Мираи живет на борту небольшого подводного аппарата и ныряет в специальном легком футуристическом костюме, позволяющем ей неограниченно долго находиться под водой и не бояться давления даже на больших глубинах. В ходе погружений, которые могут быть как дневными, так и ночными, Мираи нужно провести ряд сканирований обитателей подводного мира и, конечно же, записать песни китов и понаблюдать за своими любимыми кашалотами. А еще Мираи и ее коллеги ведут трансляции погружений для онлайн-зрителей и испытывают высокотехнологичные дроны.

Океан в Beyond Blue выглядит неплохо, хотя я и не могу сказать, что подводный мир в этой игре воссоздан на каком-то невероятном уровне реализма. Игра явно уступает AAA-проектам, ей не хватает поддержки современных технологий, той же трассировки лучей, например, качественной тесселяции или текстур сверхвысокого разрешения. Но благодаря разнообразности подводной живности и присутствию в каждом из погружений китов, касаток, дельфинов, акул, китовых акул, рыбы-луна или мант Beyond Blue оказывает невероятно расслабляющее, почти гипнотическое воздействие на игрока. Хочется просто бездумно скользить вдоль дна и любоваться проплывающими мимо гигантами. Как и в реальности, подводные обитатели здесь не стремятся нападать на людей, так что Beyond Blue — исключительно мирная игра, во время погружений вам ничто и никто не угрожает.

Beyond Blue – нарративная адвентюра, по сути симулятор ходьбы, в данном случае плавания, посвященная ученым, а основная задача ученых – исследовать. Так что в каждом из погружений вам придется выполнять рутинные и очень однообразные действия – сканировать всю проплывающую мимо живность. И если сканирование всех подряд нужно только для заполнения научного журнала, сборника 3D-моделей рыб и других морских обитателей, то часть сканирований будет запускать соответствующие сюжетные скрипты, раскрывающие еще один фрагмент истории семьи кашалотов. Между погружениями же Мираи будет беседовать с коллегами и сестрой с борта своей подводной лодки.

Собственно, повторяющиеся действия и невероятно крохотные участки, на которых происходит погружение – основная проблема игры. Кроме морских обитателей, здесь банально не на что смотреть. Да, это, бесспорно, намного реалистичнее и в большей мере соответствует кропотливой рутинной работе настоящих исследователей, но это все-таки игра, она должна увлекать и развлекать, а вот именно с этим у Beyond Blue большие проблемы.

История, рассказанная в игре, невероятно предсказуема и банальна, а о ее финале можно догадаться еще во время первых погружений. Проведение же параллелей между жизнью семьи кашалотов и семьей самой Мираи выглядит совершенно надуманным.

При всем моем интересе к подводному миру и подобным играм, все, что я хотел — поскорее добраться до финальных титров, а не исследовать каждый закоулок уровня и сканировать каждого спрятавшегося под камнем краба. У тех же ABZU и Subnautica, совсем не ставящих перед собой задачи пропаганды научных исследований и бережного отношения к океанам, намного лучше получается влюблять игроков в море. Да что там, даже в недавней акульей RPG Maneater исследовать подводный мир намного интереснее.

Я не хочу сказать, что Beyond Blue — совсем уж провальный проект. Просто к нему не стоит относиться как к игре. Скорее это интерактивный фильм о подводных исследованиях, игровое продолжение того же Great Barrier Reef или Blue Planet II. Если вы в детстве засматривались фильмами Жак-Ива Кусто, а сейчас с удовольствием смотрите передачи Animal Planet или BBC Earth, можете смело попробовать и Beyond Blue. Если же ищете более динамичное подводное приключение, вспомните о той же ABZU или Subnautica.