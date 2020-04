Fort Triumph – Heroes of XCOM and Magic

Fort Triumph – одна из четырех пошаговых RPG/стратегий, вышедших в течение последней недели. Это забавный микс облегченной Heroes of Might and Magic и XCOM с упором на физику. Кроме того, в ней, достаточно неожиданно для фэнтезийной игры, присутствует едкая сатира на современное демократическое общество.

Fort Triumph Жанр пошаговая стратегия

Платформы Windows

Языки английский, русский

Разработчик CookieByte Entertainment

Издатель All in! Games

Сайт Steam

Ubisoft двигает серию Heroes of Might and Magic явно куда-то не туда. Нечто, вышедшее на iOS под названием Might & Magic: Elemental Guardians, а сейчас переименованное в Might and Magic RPG 2020, недостойно носить легендарное название, впрочем, как и другие мобильные ответвления франшизы – Might & Magic Heroes: Era of Chaos и Might & Magic: Chess Royale. Последняя же большая игра серии, вышедшая в 2015 г. — Might & Magic Heroes VII, оказалась, мягко говоря, совсем сырой и просто неинтересной. Все, что остается поклонникам серии – переигрывать в Heroes of Might & Magic III – HD Edition.

Неудивительно, что несколько израильских разработчиков решили сделать собственную версию HM&M, с блэк-джеком, элементами XCOM и едкой социальной сатирой. Fort Triumph была успешно профинансирована на Kickstarter и появилась в Раннем доступе Steam. Полная версия игры должна была выйти еще в апреле 2018 г., но, как водится, дело немного затянулось. Наконец сейчас игра добралась до поклонников.

Итак, в Fort Triumph вы, как и в серии Heroes of Might & Magic, путешествуете по миру, сражаетесь с монстрами, возводите новые постройки в собственном замке, захватываете фермы и шахты, собираете артефакты и прокачиваете своих героев. Вот только в вашем отряде нет армии из 100 зеленых драконов, 2000 лучников и 10.000 скелетов. Все, что вам доступно для выполнения миссий, это отряд из 3-5 героев. Собственно, сами боевые миссии – это не шахматная партия по передвижению отрядов по доске, а скорее задания из XCOM, где важно прятать «солдат» за препятствиями, прерывать действия противника, ставить своих бойцов дальнего боя в режим Дозора, не попадаться под удар дозорных врага и т.д.

Достаточно неожиданно для плоской по сути игры (второго и более этажей на игровом поле нет) упор в боевой части сделан на взаимодействие предметов, объектов и «юнитов». Каждый камень, стол или урну можно толкнуть в сторону противника, и она, пролетев некоторое расстояние, обрушит другой предмет или ударит вражеского солдата, выбивая его из состояния Дозора и лишая возможности атаковать на следующем ходу. Одним из самых полезных умений в такой ситуации оказывается пинок паладинов и дикарей, позволяющий вызывать целые цепные реакции, в которых солдаты противника сталкиваются друг с другом или со стенами как костяшки домино. Впрочем, у лучников тоже есть кое-что в арсенале, например, отталкивающие стрелы или стрелы-крюки, притягивающие противников; осторожно, не обрушьте колону себе на голову. Но самый завидный арсенал у магов: кроме запуска банальных файрболлов и магических снарядов, они могут притягивать группу противников или объектов в одну точку или, наоборот, отталкивать их от точки, вызывая настоящий хаос в рядах атакующих или обороняющихся. Плюс одно из базовых умений магов – ураган, позволяет валить колонны на головы врагов. Слабых противников такой сюрприз может сразу же отправить к праотцам, сильных – оглушить на один ход.

Каждый из героев с повышением уровня и наличием должного количества очков умений может развить один из имеющихся навыков или выучить новый. Среди них есть на первый взгляд странные, но очень полезные способности. Например, Запугиванием можно выгнать из укрытий толпу засевших в засаде лучников и магов, заставляя их отступать. А Призывом, наоборот, бесплатно передвинуть товарищей по команде ближе к передовому или отступающему герою, порой это может переломить ход всего боя. И т.д. Умений достаточно много, часть из них распределена между всеми героями, часть уникальна для каждого из четырех классов. Умения выпадают при повышении уровня случайно, так что обращайте внимание на их редкость при выборе.

Кроме того, характеристики героев, в том числе даже доступное в начале каждого боя число очков хода или показатель брони, определяют также пассивные бонусы, которые можно купить за очки славы в Гильдии героев. Плюс некоторые бонусы дают и постройки вашей крепости. Сами города в Fort Triumph более простые, чем в Heroes of Might & Magic, найма существ здесь, понятное дело, нет, магической башни с книгой заклинаний тоже. Зато есть строения, увеличивающие число бойцов в отряде и общее число доступных героев; строения, повышающие скорость героев, их здоровье, дающие возможность отвечать в случае получения урона и т.д. В дополнение к этому в игре достаточно пассивных и активных артефактов, которые на карте мира охраняют отряды монстров. Вот, правда, слотов под заклинания и бутылочки с зельями совсем немного. Да, кстати, в этой игре можно метнуть в противника зелье.

Отдельной благодарности удостаивается удобный тактический интерфейс, подсвечивающий противников, попадающих в зону действия заклинания, показывающий точки, где ваш перемещающийся герой может попасть под вражеский обстрел, и т.д. Даже кнопка, позволяющая потратить все оставшиеся очки на перевод всех героев в режим обороны, здесь есть. Мелочь, но приятно.

Сюжетная кампания Fort Triumph состоит из трех небольших актов, которые легко пройти за 10-12 часов игры. Да и то, собственно сложных сюжетных миссий с большим числом противников и меняющейся тактической ситуацией здесь всего лишь по несколько на акт. А битвы с рядовыми монстрами на карте слишком уж простые и, что самое обидное, их нельзя пропустить, просчитав в автоматическом режиме. Так что мой вам совет, начинайте кампанию сразу же на уровне сложности Классический, третьем снизу; уровень Обычный же, кажется, стоило назвать Легким, а Легкий – Наилегчайшим.

Кампания Fort Triumph расскажет о группе наемников, собравшихся выполнить простенькое задание, но внезапно оказавшихся в центре заговора сильных мира сего. Отдельное спасибо авторам за самоиронию и достаточно острую политическую сатиру, в том числе в адрес современной демократии и ее недостатков. Хороши здесь и беседы героев – это забавные диалоги в духе книг Терри Пратчетта, которые позволяют лучше раскрыться характерам ваших бойцов. В каждый из следующих актов переходит всего четыре героя, самые сильные персонажи каждого из классов, так что в этих словесных пикировках участвуют, по сути, те же самые герои-архетипы: заучка-маг, «подсевшая» на могущественную магию; слишком правильный паладин; лучник, явно скрывающий что-то о своем прошлом, и прямолинейный дикарь, рубящий правду-матку. В целом, сюжет в игре, конечно же, простенький, но в меру забавный.

Кроме кампании, игроку доступны режим Потасовка с AI на случайно сгенерированных картах и Совместная локальная игра — зверь, почти вымерший в современном мире. Если в кампании вам придется играть за героев-людей, то в потасовке можно попробовать четыре разные фракции: людей, упокоенных мертвецов, троллей и гоблинов. Их города отличаются строениями и бонусами. Честно говоря, интересно было бы увидеть и кампанию за каждую из этих рас, но, увы.

Fort Triumph сложно за что-то ругать. Она легкая, забавная и на удивление приятно играется. Впрочем, на уровне сложности Легендарный слаженные действия противников и частые промахи ваших героев сделают прохождение непростым даже для хардкорных игроков. Как по мне, действительно серьезные недостатки игры – слишком уж аляповатая графика, порой мешающая восприятию поля боя, и слишком короткая кампания. Казалось бы, ты только вошел во вкус — и вот уже финал. Обидно.

С чистым сердцем рекомендую Fort Triumph всем поклонникам как классических Heroes of Might and Magic, так и XCOM, если, конечно, у вас нет аллергии на сатирическое фэнтези.