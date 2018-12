Честно говоря, необходимость еще одной киноадаптации киплинговской «Книги джунглей» вызывала сомнения еще два года назад, во время выхода киноремейка классического диснеевского мультфильма The Jungle Book. Появление на Netflix фильма Энди Серкиса Mowgli: Legend of the Jungle только утвердило нас во мнении, что эту историю стоит оставить в покое. По крайней мере на время.

Mowgli: Legend of the Jungle / «Маугли» Жанр драма

Режиссер Энди Серкис

В ролях / роли озвучивали Рохан Ченд (Маугли), Мэттью Риз (Охотник), Фрида Пинто (Мессуа), Кристиан Бейл (Багира), Бенедикт Камбербэтч (Шерхан), Кейт Бланшетт (Каа), Том Холландер (Табаки), Энди Серкис (Балу), Питер Маллан (Акела), Наоми Харрис (Ниша), Эдди Марсан (Вихаан), Джек Рейнор (Братец волк), Луис Эшборн Серкис (Бут) и др.

Студии Warner Bros. Pictures, Netflix

Год выпуска 2018

Сайты IMDb

Mowgli: Legend of the Jungle – фильм непростой судьбы. Изначально картина называлась Jungle Book: Origins и ее выход планировался на 2016 г. При том, что основные съемки были закончены еще в 2015 г., фильм был перенесен на октябрь 2017 в связи с необходимостью дополнительного времени на работу над спецэффектами, а затем и на октябрь 2018 г., подальше от диснеевского The Jungle Book. Название картины тем временем изменили на Mowgli: Tales from the Jungle Book, а потом и вовсе укоротили до Mowgli. В июне 2018 г. Warner Bros., осознавшая, что фильм может с треском провалиться в прокате, продала права Netflix, таким образом избавив себя от затрат на маркетинг. В ноябре 2018 г. фильм в четвертый раз переименовали, теперь в Mowgli: Legend of the Jungle и, наконец-то, в последние дни ноября он вышел в некоторых странах на небольшом числе киноэкранов, а 7 декабря появился и на самом стриминговом сервисе.

«Маугли» Энди Серкиса – это мрачная драматическая история, снятая достаточно близко к оригинальной «Книге джунглей» Редьярда Киплинга. С легким диснеевским мьюзиклом ее роднят разве что имена персонажей и общая канва, в остальном же это совсем другая история. Собственно, это и является основной проблемой фильма. Диснеевская интерпретация книги настолько плотно засела в головах нескольких поколений зрителей (спасибо регулярным ремейкам), что выбить ее оттуда очень непросто. Несмотря на то что в фильме практически нет по-настоящему страшных эпизодов, мы не рекомендуем смотреть его с детьми, вряд ли они оценят историю о борьбе за власть в джунглях, общую мрачность картинки и посыл на защиту прав не такого как все меньшинства (нет, речь совсем не о ЛГБТ). А что действительно может испугать юных, и не только юных, зрителей – это сами жители джунглей.

В рецензии на The Jungle Book мы жаловались на то, что при всех успехах компьютерной графики, нарисованные животные в фильме все же не совсем естественны, хотя и сделаны очень качественно. Что ж, тогда мы еще не видели животных в Mowgli: Legend of the Jungle. Решив сделать персонажей более брутальными и мрачными, создатели фильма добавили им шрамов, прорисовали каждую царапину, морщину, поломанный или седой волосок на морде. В итоге герои фильма стали выглядеть как ожившие чучела из кабинета провинциального таксидермиста, причем чучела, уже изрядно побитые молью и временем. Добавление же на морды зверей человеческих эмоций вообще превратило их в некое подобие монстров доктора Моро. Особенно досталось Балу, который в новом фильме похож на старого опустившегося алкоголика. Единственный рисованный персонаж, на которого можно смотреть без содрогания – волчица Ниша, приемная мать Маугли.

Это особенно обидно, если вспомнить, какие звезды принимали участие в захвате движения и озвучивании персонажей фильма. Кристиан Бейл, Бенедикт Камбербэтч, Кейт Бланшетт, Том Холландер, сам Энди Серкис, Питер Маллан, Наоми Харрис. Если вы все-таки решитесь смотреть фильм, настоятельно рекомендую вам переключиться на английскую дорожку. Хотя картина вышла на Netflix и с русской озвучкой (в последнее время это стандарт для новых релизов), она существенно уступает английской. Звезды совсем неспроста получают баснословные гонорары, они действительно стараются, и в оригинальной озвучке фильм сильно выигрывает.

Да, в отличие от диснеевской The Jungle Book, в фильме Энди Серкиса больше живых актеров. Кроме Рохана Ченда, который очень искренен и непосредственен в роли Маугли, в картине снялись Фрида Пинто, знакомая вам по Slumdog Millionaire («Миллионер из трущоб»), и Мэттью Риз, которому удалось реализовать очень спорный, но интересный образ Охотника.

Но даже хорошая игра актеров не спасает эту картину. Если вы читали книгу, то отлично знаете эту историю и сюжетные повороты вас совсем не удивят. Если же вам ближе мультипликационная версия Disney, то большую часть фильма вы, скорее всего, проведете в ожидании музыкальных номеров и шуток, которых здесь просто нет. Совсем. Вместо этого есть попытка показать Маугли как существо, которое чуждо как живущим в джунглях зверям, так и людям, существо, которое не похоже на других и пытается найти свое место в мире. Вообще, сцены в деревне, напоминающие об историях реальных людей, воспитанных зверями, пожалуй, самые пронзительные и сильные во всем фильме.

Впрочем, этих пятнадцати минут явно недостаточно, чтобы оправдать просмотр почти двухчасовой картины. Похоже, Энди Серкис, не одну обезьяну съевший на воплощении на экране образов животных и монстров, в этот раз промахнулся. Очень не хочется выступать в роли Табаки, но, к сожалению, это действительно так: «Энди Серкис промахнулся!».

2.5 Редакция ITC.UA Плюсы: Звездный состав актеров озвучки; близость к тексту Киплинга; сцены в деревне Минусы: Внешний вид и анимация зверей; более мрачная история вряд ли понравится детям; фильму не хватает ни глубины киплинговсокого текста, ни легкости диснеевской киноадаптации Вывод: Более мрачная версия «Маугли» оказалась слишком тяжелой для детей и слишком легковесной для взрослых

